Torna a Comerconi il raduno dei Giganti, appuntamento il 7 agosto con il tradizionale ballo di Mata e Grifone

Anche quest’anno le vie di Comerconi, frazione collinare di Nicotera, si animeranno con i balli delle tante coppie di Mata e Grifone che giungeranno per dar vita alla quarta edizione del raduno dei Giganti. L’appuntamenti è come di consueto per il 7 agosto, con l’organizzazione curata dalla locale associazione culturale “I Giganti di Sabatinu”, costituita da un gruppo di giovani del paese che ormai da diversi anni porta in giro per la Calabria il tradizionale ballo dei Giganti.

Le coppie di Mata e Grifone attese il 7 agosto a Comerconi sono diciassette: la maggior parte provengono da varie parti della provincia di Vibo Valentia e alcune invece dal Reggino. La manifestazione prevede alle ore 19 il raduno delle coppie di Giganti all’ingresso del paese, da qui poi partirà la sfilata con musica e balli fino alla piazza principale dove si terranno le esibizioni delle coppie, singolarmente e infine tutte insieme. Durante la serata, che si preannuncia come gli anni scorsi molto partecipata, saranno presenti stand con panini con la salsiccia. Novità di quest’anno, la presenza dell’associazione culturale Dea che si occuperà dell’animazione per bambini.

La storia di Mata e Grifone affonda le radici lontano: lui è un moro, con l’esercito dei conquistatori saraceni di cui fa parte giunge sulle coste calabre e qui si innamora della bella popolana Mata. Il loro ballo, accompagnato dalla musica di tamburi e grancasse, allieta le feste patronali e di paese e fa ormai parte del patrimonio folkloristico calabrese. Una tradizione antica dunque che è pronta a rivivere nel piccolo centro di Comerconi.