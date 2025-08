Insieme per fare squadra: l’11 agosto a Dinami il calciatore Nana Gilbert che ha stabilito il record mondiale di palleggi di testa (20.400) – VIDEO

Il calcio non è solo sport ma anche inclusione, aggregazione e unione e soprattutto non termina dopo i novanta minuti in campo. In questo la Nuova Medimo Oratori si è sempre distinta, allargando la sua attività calcistica anche al sociale. La società, militante nel campionato di Seconda Categoria e reduce dalla finale play off, si distingue infatti anche in iniziative extra-sportive, grazie anche all’impegno dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Di Bella.

Ospite d’eccezione

Lunedì 11 agosto, infatti, all’interno della villa comunale di Melicuccà di Dinami, si terrà la serata “Insieme, per fare squadra”. Un’occasione per stare insieme, all’insegna della convivialità arricchita dalla musica e dalla degustazione di panini di vario genere (dalla salsiccia alla porchetta, passando per i classici pipi e patati).

Ma non è finita qui perché, per l’occasione, sarà presente il giocatore Nana Gilbert. Il ventisettenne, infatti, sarà tra i protagonisti dell’evento tra tante gioie e una pesante storia alle spalle. Gilbert, innanzitutto, ha stabilito il Guinness World Record di palleggi di testa: ben 20.400 (ventimilaquattrocento) palleggi in 2 ore e 15 minuti. Dietro, però, nasconde una storia triste. Gilbert infatti era stato venduto come schiavo in Libia, fatto prigioniero e rischiato di morire.

Lo stesso annuncia la sua presenza per il prossimo 11 agosto: «Sarò presente a questo grandissimo evento che si terrà alle ore 20 alla villa comunale di Melicuccà di Dinami. Vi aspetto numerosi, anche perché ci saranno tante sorprese»

nel frattempo non si ferma l’attività sportiva della squadra che ha annunciato i primi Open Day per quel che riguarda le categorie Piccoli Amici (2019-2020-2021), Primi Calci (2017-2018), Pulcini (2015-2016) ed Esordienti (2013-2014).