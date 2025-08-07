Tutto pronto a Vibo Marina per “Calici sotto le stelle”: viaggio tra enogastronomia e musica per brindare all’estate con CamilWay e la disco anni ’90 – VIDEO

Proseguono gli eventi estivi organizzati dal Comune di Vibo Valentia. Tra gli appuntamenti più attesi dell’estate 2025 c’è “Calici sotto le stelle, Summer Fest” un percorso enogastronomico dove sarà possibile degustare paranza in cartoccio preparata al momento, bruschette con ‘Nduja e cipolla rossa di Tropea, taralli, olive e biscotti locali. Il tutto accompagnato dai vini delle migliori cantine calabresi e dall’immancabile Amaro del Capo. Sulla pagina Instagram Calicisottolestelllevm è possibile acquistare il ticket.

La serata si svolgerà lunedì 11 agosto dalle ore 20 sul lungomare di Vibo Marina: «Sarà un’esperienza di degustazione unica – afferma Franco Buccinà, promotore della serata -. Ringrazio gli sponsor e l’Amministrazione Romeo per il sostegno».

Ospite d’eccezione sarà CamilWay, giovane rapper calabrese che ha saputo farsi spazio nel panorama musicale italiano con uno stile diretto, autentico e profondamente legato alla sua terra.

Il concerto, che avrà inizio dopo le ore 22, sarà preceduto dall’esibizione di Tillband con Giovanni, noto anche per la sua partecipazione a “La Corrida”. A tarda sera la musica disco degli anni 90 che accompagnerà i visitatori fino a notte inoltrata. «Vi aspettiamo – conclude Buccinà – l’11 agosto sul lungomare di Vibo Marina per alzare i calici al cielo e brindare sotto le stelle»