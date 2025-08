Concerto al tramonto a Capo Vaticano: il maestro Emilio Aversano unisce musica e profumi nel “Giardino degli Dei” a Ricadi

La locandina dell’evento

Sulla cima di Capo Vaticano, nel suggestivo “Giardino degli Dei”, sabato 9 agosto alle ore 19 si terrà un evento culturale di grande fascino e impatto sensoriale: il concerto per pianoforte del maestro Emilio Aversano, intitolato “I suoni e i profumi danzano nell’aria della sera”. L’iniziativa, organizzata dall’azienda “Acqua degli Dei” con il patrocinio del Comune di Ricadi, promette un’esperienza unica, in cui le note del pianoforte si intrecceranno con le essenze e i profumi della linea di fragranze, creando un connubio tra musica e olfatto in un contesto mozzafiato.

Il maestro Emilio Aversano trasporterà il pubblico in un viaggio sensoriale tra miti ed eroi del Mediterraneo. La sua interpretazione musicale dei profumi “Acqua degli Dei” si svolgerà in un’atmosfera magica, arricchita dalla bellezza naturale del luogo. Dalla terrazza panoramica del “Belvedere dei Cannoni”, gli spettatori potranno godere di una vista incantevole che abbraccia lo Stromboli e il mare Mediterraneo, rendendo l’evento un’esperienza indimenticabile per tutti i sensi. L’ingresso è libero, offrendo a residenti e turisti l’opportunità di partecipare a un appuntamento culturale di rilievo in una delle località più affascinanti della Calabria.