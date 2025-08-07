Sant’Onofrio si appresta a rivivere il Palio: i quattro rioni storici sfileranno in corteo per poi sfidarsi nei giochi popolari

La locandina del “Palio Santonofrese”

Sant’Onofrio si prepara a rivivere la sua storia e le sue tradizioni. L’11 agosto, grazie all’impegno del Comitato civico e al patrocinio del Comune, la piazza cittadina ospiterà la nuova edizione del “Palio Santonofrese”. «Un evento – hanno fatto sapere gli organizzatori attraverso un comunicato stampa – che è molto più di una semplice competizione: è una celebrazione dell’identità, della memoria e del senso di comunità».

Il Comitato, composto da oltre 300 persone, ha «lavorato sodo per allestire una serata indimenticabile. L’obiettivo è quello di valorizzare la cultura locale e riscoprire i giochi popolari come linguaggio universale di aggregazione». La festa inizierà alle ore 20:30, quando i quattro rioni storici Badea, Calvario, Cerasolo e Cuntura si raduneranno e sfileranno in corteo. La piazza si trasformerà in un vero e proprio teatro a cielo aperto, animato da scenografie ispirate agli antichi mestieri e dai suoni della tradizione». Il cuore della serata saranno i giochi, riportati in vita «con spirito competitivo ma sempre inclusivo». Le squadre si sfideranno in prove che «hanno segnato la storia del paese, come la gara cu i sacchi, il tiru cu a corda e la Carretta cu i cuscinetti. Un’avvincente corsa per conquistare l’ambito “Drappo del Palio”. A ogni sfida, il tifo appassionato dei cittadini farà da colonna sonora, sostenendo la competizione in un clima di unità e rispetto reciproco».

L’evento sarà arricchito da un concerto etno-culturale dei “Sonuantico”, una band che da anni si dedica a valorizzare il patrimonio musicale calabrese. Non mancherà la degustazione gratuita di prodotti tipici locali per celebrare la cultura gastronomica del territorio. Al termine delle premiazioni, “la serata si chiuderà in dolcezza, con una degustazione gratuita di cornetti caldi offerta a tutti i partecipanti. «Il “Palio Santonofrese” – hanno poi sottolineato gli organizzatori – è un’occasione unica per far rivivere generazioni, storie e memorie, unendo tutti in una grande festa. Come recita lo slogan dell’evento, “il Palio Santonofrese è più di una gara: è appartenenza, identità e comunità”». Il comitato civico ringrazia l’Amministrazione Comunale, le aziende che hanno collaborato e tutta la cittadinanza per il supporto e la partecipazione.