Vibo Marina si prepara alla festa della Madonna di Pompei: una tradizione lunga 77 anni con qualche novità, ecco il programma

Una lunga tradizione che ebbe inizio nel 1948, quando il giovane parroco Domenico Costa pensò di organizzare una processione nelle acque del porto in onore della Madonna di Pompei, patrona della nuova parrocchia. Da allora sono numerose le manifestazioni religiose dello stesso tipo che si registrano in varie località, ma nessuna di esse riesce a creare il suggestivo spettacolo di luci, colori, entusiasmo, fede, che ogni anno si rivive nella cittadina portuale. Quest’anno, per la prima volta, i festeggiamenti avranno una durata più lunga, che si snoderà dall’8 al 17 agosto. Il programma religioso avrà come tema “Per essere Chiesa, con Maria pellegrini della speranza” con preghiere dedicate ogni sera ai malati, agli anziani, ai carcerati, ai migranti, alle famiglie, ai giovani, ai poveri.

Parallelamente all’aspetto spirituale, ogni giornata sarà caratterizzata da una manifestazione di carattere civile. L’8 e 9 agosto si svolgerà l’ormai tradizionale “Sagra della Pizza fritta”, evento gastronomico e musicale che negli anni passati ha riscosso unanime consenso. Il 10 e 11 agosto saranno tenuti concerti di musica sacra, eseguiti con organo e chitarra classica. Il 12 agosto gli studenti dell’Istituto “Amerigo Vespucci” si esibiranno nel “Concerto del Mare”. Il 13 e 14 agosto appuntamento con il folklore di “Cori Calabrisi” e con la musica popolare a ritmo di tarantella di “Suddanza Tour” nel piazzale della Capitaneria di Porto. Il 15 agosto teatro popolare con la commedia “O sordi o missa”, interpretata dalla Compagnia Oratorio San Leonardo di Longobardi.

Il 16 agosto serata musicale anni ’70-’80 a cura della “Celebrity Stars Ladies”. Il 15 e 17 agosto esibizione itinerante dei “Giganti di Vibo Marina”, molto amati dai più piccoli e apprezzati dai turisti. Il clou della Festa, dopo la messa solenne celebrata dal vescovo mons. Attilio Nostro, sarà naturalmente rappresentato dalla processione della statua della Madonna nelle acque del porto, accompagnata da uno spettacolo pirotecnico.