Cibo, tradizioni e arte: il calendario eventi di Zungri entra nel vivo

Giochi popolari, gli artisti del Concorso madonnari Taurianova e poi ancora il raduno dei giganti, i balconi musicali e la Sagra della patata

Entra nel clou il calendario iniziative promosse dall’amministrazione comunale di Zungri in sinergia con le associazioni del territorio. Una sfilza di appuntamenti pensati per andare incontro alle esigenze di famiglia, bambini e ragazzi, in un’ottica di promozione del paese e delle sue eccellenze enogastronomiche e storiche.

Si spazia dai “Balconi musicali” a cura della Pro loco (11 agosto) passando per Summer cockail 2025 con degustazione di carne argentina, panino e salsiccia e rosticceria con musica e karaoke. E poi ancora l’iniziativa dedicata al ritorno dei giochi del passato (14 agosto) e l’ormai storica Sagra della patata (17 agosto) dedicata ad uno dei prodotti simbolo della tradizione culinaria contadina della città del Poro.

Tra gli appuntamenti di punta, il 9 e 10 agosto, Zungri ospiterà gi artisti del Concorso internazionale madonnari, città di Taurianova. Il progetto, alla sua prima edizione, è stato fortemente voluto dall’Associazione giovanile diretta da Elisabetta Purita e dalla delegata alla cultura Monica Teodoro. L’iniziativa prevede la realizzazione di opere d’arte direttamente sull’asfalto da parte di quattro madonnari.

Quella del 10 agosto sarà una giornata carichissima grazie anche alla realizzazione della terza edizione del Raduno dei giganti (piazza Umberto, ore 19.30 inizio corteo). Una manifestazione, quella dal titolo “Sotto le stelle con Mata e Grifone” che unisce folclore e storia che richiama l’attenzione di appassionati e soprattutto tanti bambini. Ad arricchire la serata la salsicciata (ore 20.30) e l’esibizione dei giganti in piazza De Gasperi. La serata sarà inoltre animata da Pino Russo.

I giochi di un tempo e la Sagra della patata

Un tuffo nei ricordi, un modo per trascorrere in maniera originale una serata d’estate. Tra gli eventi in programma figura la Festa dei giochi del passato (14 agosto dalle 17.00). Un’occasione, spiegano i promotori, per divertirsi, riscoprire le sfide che animavano le nostre piazze e creare momenti di aggregazione. I partecipanti potranno cimentarsi nel torneo di calcio balilla, torneo di briscola, tiro alla fune, gioco della pignata, gara dei sacchi e dei porcellini d’India. Dalle 20.30, invece, spazio allo Sbariati festival: «Si tratta di un progetto – ha spiegato il sindaco Serafino Fiamingo – che stiamo cercando di portare avanti da qualche tempo. L’intento è quello di storicizzarlo, legarlo alle grotte e alle tradizioni del nostro paese. Per l’occasione ogni angolino del centro storico accoglierà esibizioni di musica soprattutto popolare. E poi spazio agli stand con i prodotti tipici del nostro territorio».

Il 17 agosto, invece, Zungri si prepara alla nuova edizione della Sagra della patata (inizio 20.30). L’evento richiama ogni anno centinaia di presenze turistiche e locali. Tutto viene organizzato nei minimi dettagli con l’obiettivo di garantire accoglienza e pietanze di qualità. Lo stand gastronomico è, ovviamente, a base di patate, tipico tubero del territorio zungrese, coltivato in terreni sabbiosi. Un prodotto che identifica Zungri così come l’olio e la “suriaca” a burro o cannellina. Finora le iniziative promosse hanno registrato ampia partecipazione. Momenti ricchi di emozione l’edizione 2025 del premio Mariano (promosso dalla locale parrocchia) tributato al giovanissimo Michele Bruzzese.