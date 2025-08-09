Tutto pronto nel borgo medievale di Motta per la XI edizione del Filocastrum Fest sulle orme di Ruggero I D’Altavilla e della sua corte

La locandina del programma

Ritorna l’atteso “Filocastrum Fest”, giunto alla sua undicesima edizione, che si terrà sabato 9 agosto nel suggestivo borgo medievale di Motta Filocastro. L’evento, organizzato dall’associazione culturale “Il Tocco”, celebra quest’anno i 20 anni dalla sua fondazione. La manifestazione offre un’immersione completa nel passato, ricreando un’atmosfera medievale che racconta la storia di Ruggero I D’Altavilla, della sua corte, della vita del popolo e dei costumi dell’epoca. I visitatori potranno rivivere la bellezza del borgo adornato con gli abiti colorati di dame e cavalieri. Il centro storico si trasformerà in un villaggio medievale popolato da mercanti, giullari e musici.

Il programma della giornata è ricco di appuntamenti per tutte le età, a partire dalle 16:30 con il laboratorio per bambini dai 5 ai 13 anni “Re Artù e i cavalieri della tavola rotonda”. Alle 18, si apriranno le botteghe e il mercato medievale, accompagnati da musica e giochi. Successivamente, sfileranno gli sbandieratori “Musici il Palio di Bisignano”. Il momento clou del pomeriggio sarà alle 19:45 con il “Corteo storico Ruggero I D’Altavilla Gran conte di Calabria e di Sicilia”. Durante la serata, spettacoli e giochi a sorpresa animeranno il borgo con l’esibizione di sbandieratori, Le storie Leste, Alchimisti e Monaci. Sarà inoltre possibile degustare prodotti tipici nelle osterie e taverne medievali.

La serata riserverà un’esperienza sorprendente: un corteo di 80 figuranti sfilerà al tramonto e, una volta calata la notte, un carro infernale attraverserà il paese, circondato da diavoli e arpie su trampoli di fuoco. L’evento culminerà alle 23:30 con lo spettacolo “The Tempest”, un mix di danze aeree, fuoco, luci e teatro visivo che trasporterà il pubblico in un’isola incantata.