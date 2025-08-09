Friji e ‘mbucca, l’11 agosto la sagra del pesce fritto a Pizzo: tradizione, musica e sapori

Tra gusti, sapori e tradizione l’estate è anche questo. Una notte di mezza estate tra gastronomia e bellezze naturali insomma, ed è proprio ciò che ci sarà il prossimo 11 agosto a Pizzo. In programma, infatti, c’è la sagra del pesce fritto “friji e mbucca” che riempirà il paese, tra musica e degustazione.

Appuntamento annuale

Un appuntamento ormai radicato nel territorio, quasi come una carta d’identità (tra le tante del territorio napitino) che raccoglie ogni anno migliaia di visitatori tra turisti e calabresi pronti a gustarsi del buon cibo.

Tale evento nasce come omaggio dei pescatori locali a San Francesco di Paola, chiedendo protezione e abbondanza di pescato. Conosciuta anche come la “Sagra del pesce fritto”, questa festa rappresenta un punto di riferimento per la comunità e un’attrazione internazionale, attirando ogni anno appassionati di buona cucina, musica e tradizioni marinare. La manifestazione pubblica si terrà lungo tutto il centro storico, trasformandolo in un piccolo angolo di tradizione e di gusto, in un’esplosione di sapori, ma anche all’insegna dei balli e del divertimento. Ad arricchire inoltre l’atmosfera, ci sarà la musica dal vivo organizzata appunto per l’occasione e i mercatini artigianali che animano le suggestive vie del borgo. Ingredienti collaudati che rendono la Sagra del Pesce di Pizzo un evento imperdibile, atteso e irrinunciabile.