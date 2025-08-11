A San Giovanni di Mileto torna la Sagra Paesana, uno degli eventi culinari più apprezzati dell’estate vibonese

È divenuto negli anni uno degli eventi culinari più attesi e apprezzati del panorama estivo vibonese. Per il corposo menù proposto, per la bontà del cibo casareccio, per il costo irrisorio e, particolare non da poco, per il fatto che il vassoio viene servito rigorosamente a tavola. Ritorna martedì 12 agosto il tradizionale appuntamento con la Sagra Paesana di San Giovanni, frazione di Mileto. Giunto alla sua 21esima edizione, il cosiddetto Festival della cucina calabrese ha ripreso vita lo scorso anno dopo un lungo periodo di interruzione, grazie al fondamentale apporto della locale parrocchia, guidata da don Agostino Pugliese, e del nutrito gruppo di volontari facenti parte del comitato Festa San Rocco. Per la gioia dei residenti del territorio, ma anche dei tanti turisti in vacanza in questo periodo e di tutti coloro che vorranno gustare le prelibatezze e gli antichi sapori del luogo, tra cui i caratteristici fusilli fatti a mano dalle massaie del paese. Il tutto, come spiegano gli stessi organizzatori dell’evento, verrà realizzato rigorosamente in giornata.

Il ricco menù, a partire dalle 20.15, prevede una cena a base di fileja e ceci, salsiccia con pipi e patati della nonna, formaggio casareccio, capicollo paesano, soppressata locale, bruschetta con la tipica ‘nduja, vino del prete, acqua delle belle donne, amaro del capo, dolcetto, anguria e sangria. A prepararla sarà uno staff composto anche da alcuni valenti chef che operano nei più noti villaggi della costa vibonese, pronti a mettere volontariamente a disposizione della comunità la propria arte culinaria. Sotto l’occhio attento del decano Nunzio Lacquaniti, a preparare i cibi saranno i cuochi Franco Gagliardi, Tonino e Francesco Staropoli, Saverio Labate, Michele Monteleone, Francesco Famà, Giuseppe Sabatino, Rocco Mangone, Manuel e Gianluca Pititto, Salvatore e Fortunato Labate, Tony Corigliano, Samuele Currà e, dulcis in fundo, la più che giovane promessa Nazzareno Gagliardi. Il costo del singolo vassoio proposto dalla Sagra Paesana di San Giovanni sarà di 10 euro. Le prenotazioni al numero telefonico 3274057588.