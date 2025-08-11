Ai nastri di partenza il Bivona Beach Festival. Ecco il programma della tre giorni di sport, musica e divertimento

Ai nastri di partenza il Bivona Beach Festival. Uno degli appuntamenti più attesi dell’estate che per tre giorni, dal 12 al 14 agosto, animerà il litorale vibonese con eventi di musica, tornei di beach volley e tanto divertimento.

Il programma della tre giorni

L’avvio dell’evento promosso dall’Associazione di promozione sociale Vibers, guidata dalla presidente Valentina Pannace e dal vice Presidente Emilio Farfaglia, si svolgerà domani martedì 12 agosto alle ore 10 sul litorale di Bivona con attività dedicate ai bambini, Aquagym e gioco aperitivo.

Alle ore 15 l’inizio dei tornei di volley, beach soccer, calcio, tennis, bocce e ping pong. Alle ore 19 pilates e alle ore 21 in piazza Marinella il concerto del cantautore vibonese Marataro in arte Pandy. Alle ore 23 il concerto “Funky Lemonade” a seguire il dj set

Mercoledì 13 agosto attività per i bimbi al mattino e alle ore 15 l’inizio dei tornei. Dalle ore 21 apre il concerto l’artista tropeano “Aigì” all’anagrafe Antonio Il Grande e alle ore 23 il concerto di “Speedy” , cantautore cosentino.

Giovedì 14 agosto dalle ore 10 l’inizio delle attività dedicate ai bambini, aquagym e gioco aperitivo e alle ore 15 inizio dei tornei. Alle ore 20 la cerimonia di premiazione del torneo ”Bivona Beach Festival”. Seguirà alle ore 21 il concerto di “Mauro Bentivoglio” in arte Benti, altro giovane srtista del Vibonese e alle ore 23, sempre in piazza Marinella la grande conclusione con il concerto di “Nico Arezzo”, a seguire il dj set.

Saranno tre giorni di puro divertimento che animeranno il litorale di Bivona che fino al tramonto offrirà ai turisti ma anche ai residenti momenti di svago e divertimento: dall’aquagym ai tornei sula spiaggia, fino ai concerti. «Anche quest’anno abbiamo preparato un ricco cartellone di eventi con artisti emergenti e non del territorio. La registrazione ai tornei – affermano con orgoglio Valentina Pannace e Emilio Farfaglia – ha registrato sold out su tutte le discipline, dal volley al beach soccer fino al calcio tennis, bocce e ping pong».