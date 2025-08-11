La donazione come momento di crescita: Serra San bruno, Avis e Admo scendono in piazza

Il dibattito, che punta a sensibilizzare la comunità e lanciare un messaggio di solidarietà, si svolgerà in piazza Azaria Tedeschi

Lanciare un messaggio di generosità, di solidarietà e anche di lungimiranza; sensibilizzare la comunità a pensare al prossimo offrendo il proprio contributo, che potrebbe rivelarsi decisivo in momenti critici. È l’obiettivo dell’iniziativa “Donare per crescere: la volontà di aiutare gli altri e fare la differenza” organizzata da Avis ed Admo, con il patrocinio gratuito del Comune di Serra San Bruno, prevista per mercoledì 23 agosto, a partire dalle 18.30, in piazza Azaria Tedeschi.

Il dibattito, moderato dalla presidente dell’Avis comunale Maria Rosaria Franzè, prevede i saluti istituzionali del sindaco Alfredo Barillari e gli interventi di Franco Casini (componente del Direttivo Avis), Nicodemo Napoli (vicepresidente regionale Avis), Cosmo Gallizzi (presidente provinciale Avis), Rita Saladino (dirigente biologo del Centro tipizzazione Gom di Reggio Calabria), Cinzia Zaffino (donatrice Admo), Franco Rizzuti (presidente Avis regionale) e Antonio Gigliotti (presidente Admo regionale).

Gli “esperti della donazione” saranno, dunque, allo stesso tavolo per fare squadra ed approfondire il senso di una scelta di cuore e per ribadire che il valore delle persone si dimostra con le azioni concrete. Nel corso dell’evento ci sarà la possibilità di prenotarsi per le prossime donazioni Avis ed iscriversi al Registro Ibmdr per diventare donatore Admo.