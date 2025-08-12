La regina della cucina vibonese protagonista a Ricadi: tutto pronto per la 45° edizione della Sagra della cipolla rossa

Come da tradizione l'appuntamento è per il 13 agosto in piazza Marconi. Divertimento e gusto per uno degli eventi più attesi dell'estate calabrese

Il programma della sagra

Il territorio di Ricadi si prepara a celebrare uno dei suoi prodotti d’eccellenza con la 45ª edizione della Sagra della cipolla. L’evento, organizzato dall’associazione culturale Insieme per Ricadi e con il patrocinio del Comune, animerà il borgo costiero il prossimo 13 agosto, promettendo una giornata ricca di divertimento, gastronomia e musica per grandi e piccini. L’appuntamento, ormai divenuto un punto fermo dell’estate calabrese, prenderà il via alle 17 in piazza Marconi, con i giochi tradizionali che faranno da apripista alle celebrazioni. I più piccoli, in particolare, potranno divertirsi con una serie di attività ludiche e fantasiose, tra cui lo “Scasso della Pignata” e la “Corsa dei Sacchi”, per concludere con la “Gara della Cannisoni” e la “Gara del Bumbleiju”.

Come da tradizione, i vincitori si aggiudicheranno coppe e premi, in un’atmosfera di gioia e competizione sana. A partire dalle 19, l’attenzione si sposterà sullo stand gastronomico, dove sarà possibile degustare una varietà di piatti tipici a base di cipolla, vera regina della serata. Un’occasione per apprezzare le tante sfumature di questo prezioso ortaggio, simbolo del territorio.

La serata proseguirà all’insegna della musica e della tradizione popolare. Alle 19, la tradizionale sfilata dei giganti, figure folkloristiche tipiche della cultura calabrese, anticiperà l’esibizione della Tilband Jazz, che regalerà al pubblico un’atmosfera unica. Alle 21:30, sul palco saliranno i Not Only Swing, seguiti alle 23 dal sound coinvolgente dell’Officina Kalabra, pronti a far ballare il pubblico con un repertorio di musica popolare. La festa si concluderà con il suggestivo spettacolo pirotecnico a mezzanotte e un DJ Party con Alex Miano, che si protrarrà fino alle prime ore del mattino.

Un appuntamento divenuto ormai storico, essendo una delle sagre più antiche e radicate del Vibonese. Solo uno dei tanti appuntamenti che arricchiscono le sere d’estate in provincia, dove ogni paese è pronto a proporre a residenti, emigrati e turisti feste a base di tradizioni e ricchi menù impreziositi dai prodotti tipici del territorio.