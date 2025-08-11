Tropea celebra la stilista Celestina Agostino, l’ambasciatrice della “Terra Rossa di Calabria” sarà ospite della Società Dante Alighieri

La locandina dell’evento

Il Comitato Società Dante Alighieri di Tropea ospita domani sera alle ore 21:30 in piazza del Cannone la celebre stilista Celestina Agostino. L’iniziativa, organizzata dalla presidente del Comitato, Titti Rando, e promossa in collaborazione con il Comune e la Regione Calabria, celebrerà “La bellezza e la grandezza dell’Italia, in particolare della Calabria, nel mondo”. La serata, condotta dal project manager Giuseppe Lombardi, vedrà la presenza di Celestina Agostino e di una prestigiosa delegazione composta da 50 persone, tra cui Sandrine Valverde, direttrice della Maison Celestina Agostino. Il Comitato di Tropea, come ha sottolineato in una nota stampa la presidente Titti Rando, «nasce con la vocazione di essere un punto di riferimento culturale e linguistico che, partendo dal cuore della Calabria, si apre al mondo». La missione è «diffondere la lingua e la cultura italiana, promuovere il dialogo interculturale e valorizzare le profonde radici del territorio».

La visita di Celestina Agostino, considerata «un esempio di grandezza, ambasciatrice dei valori che caratterizzano la Terra Rossa di Calabria», si inserisce perfettamente in questa missione. Per l’occasione, sarà conferito a Celestina Agostino il “Primo Premio del I Festival Internazionale del Logos Tropea Calabria – Sezione Moda Eccellenza d’Italia nel Mondo”, che si terrà a Tropea dal 22 al 28 settembre. La stilista riceverà inoltre un dono speciale dal nuovo marchio “Msdc – Maestre Sarte di Calabria”, un omaggio alla tradizione e alla continuità del territorio, raffigurante un viso femminile delicato e integrato in un rocchetto da cucito, che rappresenta appartenenza e continuità.