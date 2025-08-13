Calabrò di Mileto, al via la tre giorni dedicata alla Madonna dell’Assunta

Tra i protagonisti della festa civile ci sarà anche l’artista Nando De Renà, interprete di Renato Zero nella trasmissione di Rai Uno "Tale e quale show"

Entra nel vivo la festa patronale dedicata a Maria Santissima Assunta in Cielo a Calabrò, popoloso quartiere di Mileto. Il 13 agosto inizierà la fase clou degli eventi inerenti al programma civile della rassegna, tra le più attese sul territorio comunale, soprattutto dai tanti emigranti che amano fare ritorno per l’occasione nel loro luogo natio.

La tre giorni di festa civile dedicata alla Vergine Maria prenderà il via alle 21.30 con la commedia brillante “Nda vita ngi voli fortuna” proposta dalla Compagnia teatrale pizzitana sul palco allestito per l’occasione nella piazza adiacente la chiesa parrocchiale. Il giorno dopo, sabato 14, nello stesso luogo pubblico sono previsti un apposito spettacolo pirotecnico, in programma a partire dalle 20.30, e un’ora dopo l’esibizione musicale di Nando De Renà, tra i protagonisti in passato della nota trasmissione di Rai Uno “Tale e quale show” nel ruolo di interprete del famoso cantautore italiano Renato Zero.

La feste civile dedicata a Maria Assunta in Cielo si concluderà la sera di domenica 15 agosto con i tradizionali Incanti, previsti alle 17, con lo spettacolo musicale “Malinconia 90 taranta dance”, in programma alle 21.30, e con gli attesi e tradizionali fuochi d’artificio finali. Durante la tre giorni di eventi si esibiranno per le vie del paese i tradizionali giganti Mata e Grifone e il complesso bandistico “Diego Taverniti” città di Limbadi.