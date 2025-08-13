San Costantino si prepara all’invasione dei giganti: 20 coppie di colossi in cartapesta sfileranno a passo di danza

Dopo il successo della scorsa edizione i “giganti” approdano di nuovo a San Costantino Calabro. Nel paese alle porte di Vibo Valentia è prevista per questa sera 13 agosto l’“invasione” dei mitici colossi in cartapesta raffiguranti Mata e Grifone e le rispettive varianti. La rassegna prenderà il via alle 20.30 e durerà fino a notte inoltrata. Dopo il giro a passo di danza e al suono di tamburi per le vie del centro, le coppie di giganti si divideranno in gruppi per poi approdare in piazza Dante per l’esibizione singola, la tamburriata e l’amplesso finale. Anche questa seconda edizione dell’evento estivo viene organizzata dal locale gruppo “Invasione dei giganti” con il patrocinio del Comune e l’ausilio di numerosi sponsor. A San Costantino Calabro nell’occasione giungeranno oltre 20 coppie di colossi in cartapesta provenienti da tutta la Calabria. Ospiti d’eccezione, quelli dell’associazione culturale “Ecale” di Palmi, cittadina dove la tradizione dei giganti è particolarmente sentita e molto radicata.

Così come nella stessa San Costantino, dove negli anni sono state realizzate due coppie dei mitici colossi in cartapesta particolarmente apprezzate e spesso chiamate ad esibirsi nei vari paesi della Calabria, in occasione di feste patronali e non solo. Ad ammirarne anche in questo edizione 2025 la loro invasione è atteso in loco un gran numero di spettatori, tra cui tanti bambini con familiari al seguito. Con la riproposizione delle coppia raffigurante la nobile cattolica Mata e il truce saraceno Grifone (con quest’ultimo che si converte al cristianesimo per amore della sua dolce metà) viene raccontata la cacciata dei saraceni e il processo di ritorno al rito latino portato a compimento dai normanni nel sud Italia nell’XI secolo. Nello specifico, da Roberto il Guiscardo e Ruggero il Bosso, due dei numerosi figli del nobile Tancredi D’Altavilla.