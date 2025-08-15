Il festival degli artisti di strada “Bratiria ‘nta chiazza” compie 10 anni e torna a rianimare Brattirò. Ecco il programma

Il programma della manifestazione

L’atmosfera magica e festosa del “Bratiria nta Chiazza” torna a incantare le strade di Brattirò di Drapia, con un’edizione ricca di eventi che celebra l’arte, la tradizione e il talento di artisti di strada. La manifestazione, giunta alla sua decima edizione, si svolgerà il 19 e 20 agosto, promettendo due giornate intense di spettacoli, laboratori e momenti conviviali. Il cuore pulsante del festival sarà la musica, la danza, la comicità e l’intrattenimento, con un programma pensato per tutte le età. Si parte martedì 19 con un’apertura dedicata all’arte dei burattini e delle ombre cinesi, curata da Chùmbala Cachùmbala, in due turni: uno alle 17 e l’altro alle 19 all’Oratorio “Don Giuseppe Furchi” (massimo 20 posti su prenotazione). La serata si animerà in piazza Duomo e piazza Saladino con spettacoli che spaziano dal cabaret comico di “Un Caffè con Mariano” (con burattini e pupazzo di Chùmbala Cachùmbala – Guatemala), all’entusiasmante “Hope! Hope! Hoplà!” – un duo di clown del Teatro del Sottosuolo – Sardegna, fino all’acrobatica performance di “Rodando” (circo-equilibrio della Compagnia Espuma Pruma – Argentina). La chiusura, alle 22:30, sarà affidata alla musica tradizionale calabrese di “Santa Sé!” con un ensemble di talentuosi musicisti.

Il festival continua il mercoledì 20, a partire dalle 18, con la seconda parte dei burattini e delle ombre cinesi e una serie di laboratori dedicati al benessere e all’arte. I più piccoli potranno divertirsi con il “Circo per bambini” a cura di Valerio Sacco, mentre gli adulti potranno partecipare a un laboratorio di “Yoga Flow” con Rosalba Romano. Un’esperienza sensoriale unica sarà offerta da Monica Lorillo con la “Dien Chan”, la riflessologia facciale vietnamita.

Oltre agli spettacoli, il festival offre una vasta gamma di attività per arricchire l’esperienza dei visitatori. Saranno presenti mercatini di artigianato locale, esposizioni artistiche e una deliziosa sezione dedicata allo street-food con la griglia e la cucina locale, per gustare i sapori autentici del territorio. Non mancheranno inoltre laboratori creativi per coinvolgere attivamente il pubblico. L’evento è organizzato dall’associazione culturale Le Tarme, presieduta da Anna Maria Pugliese, che da anni si impegna nella promozione della cultura e delle tradizioni locali, valorizzando il borgo di Brattirò.