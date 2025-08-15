L’estate a Fabrizia suona al ritmo delle hit anni 2000 con un evento dedicato ai giovani e alla comunità. Ecco il programma

La locandina dell’evento

L’estate a Fabrizia si accende con un’iniziativa che promette di far rivivere emozioni e ricordi. Domenica 17 agosto, l’associazione socio-culturale “Sei di Fabrizia se… Eventi” organizza un tuffo nel passato con una serata intitolata “Una sera d’estate: discoteca anni 2000”. L’evento, che si terrà in via Barco alle ore 22, segna il grande ritorno dell’associazione sulla scena degli eventi dal vivo, dopo una pausa che non ha però fermato la loro attività e la loro passione per il paese. Nata sui social nel lontano 2014 e ufficialmente costituita nel 2017, l’associazione è frutto dell’impegno di un nucleo familiare – quattro sorelle e un nipote – che ha saputo trasformare un’idea in un progetto concreto. Nel corso degli anni, l’organizzazione si è arricchita con la partecipazione dei nipoti più giovani, dimostrando un ricambio generazionale che mantiene viva la voglia di fare e di animare la comunità. Il loro percorso è costellato di successi, dal primo grande evento che ha dato il nome all’associazione, a sagre, mercatini e altre iniziative che hanno sempre trovato un’accoglienza calorosa da parte della gente.

Dopo un periodo di silenzio, i ragazzi dell’associazione hanno deciso, con il supporto di tutta la comunità, di riaccendere i riflettori. “Sei di Fabrizia se – Una sera d’estate: discoteca anni 2000” non sarà solo un momento di musica, drink e divertimento, ma anche un segnale forte: un’affermazione della vitalità dell’associazione e della sua volontà di continuare a essere un punto di riferimento per il paese. Con il Dj T8 alla consolle, la serata promette un’esperienza spaziale sulle note della musica che ha segnato un’intera generazione. Nonostante l’assenza di eventi dal vivo, l’associazione non ha mai smesso di lavorare. Grazie ai social media, ha tenuto vivo il legame con la comunità, condividendo poesie dedicate al borgo, ricette tipiche, foto storiche e notizie utili. Un’attività silenziosa ma costante, che ha rafforzato il senso di appartenenza e ha tenuto unito il filo tra passato e presente.

L’evento del 17 agosto è, dunque, molto più di una semplice festa. È un’occasione per ritrovarsi, per condividere momenti unici e per celebrare lo spirito di una comunità che non smette di credere nelle proprie radici e nel proprio futuro. L’associazione ha espresso il suo sentito ringraziamento al Comune di Fabrizia, agli sponsor e a tutti coloro che hanno reso possibile questo progetto, incluso il servizio di volontariato di Fabrizia.