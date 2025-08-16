Spilinga, torna la “Tavolata” con oltre cento metri di convivialità e sapori lungo via Carducci

Lunedì 18 agosto i cittadini e i visitatori si ritroveranno per gustare piatti tipici, condividere momenti di festa e lasciarsi trascinare dalla musica della Calastreet Band

A Spilinga torna uno degli appuntamenti più attesi dell’estate. Lunedì 18 agosto, a partire dalle ore 20.00, via Carducci ospiterà la seconda edizione della “Tavolata Spilingese”, iniziativa promossa dall’Associazione culturale Sagra della ‘Nduja di Spilinga insieme al Circolo Culturale Sportivo, all’Amministrazione comunale, alla Pro Loco e con il sostegno di diversi cittadini.

Dopo il successo dello scorso anno, la formula resta invariata: un tavolo lungo oltre cento metri per riunire la comunità e offrire una serata di aggregazione e buon cibo. L’invito a partecipare è rivolto a tutti – si legge in una nota dell’associazione Sagra della ‘Nduja di Spilinga – anche a chi desidera contribuire con piatti, prodotti o semplicemente con la propria presenza.

Durante l’evento si potranno gustare gratuitamente le tipiche fileja alla ’nduja e la salsiccia alla brace, accompagnate da vino e acqua forniti dagli organizzatori. Ogni partecipante potrà portare bevande o altre specialità per arricchire ulteriormente il momento conviviale.

La serata sarà resa ancora più vivace dalla musica itinerante della “Calastreet Band”, composta da undici elementi, che accompagnerà i commensali lungo tutta la via.

Non solo una cena, dunque, ma un’occasione per condividere storie, ritrovare amici, salutare compaesani tornati dall’estero lasciandosi coinvolgere dallo spirito di comunità. «L’invito è aperto a tutti: basterà portare con sé la voglia di stare insieme e lasciarsi trasportare dal calore di una vera festa di paese!».