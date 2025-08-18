Gerocarne, si avvicina la terza edizione della Festa della birra. Il sindaco Vivona: «Evento sempre più atteso»
In programma il 22 agosto nell'ambito delle celebrazioni per San Rocco. Ad arricchire la serata ci sarà lo show party "Riviviamo gli anni '90"
Un appuntamento che ormai sta diventando incontro fisso estivo per il comune di Gerocarne e dintorni. Nel periodo in cui si celebra San Rocco (patrono del paese) da qualche anno tale festa è arricchita dalla serata dedicata appunto alla birra. Anche quest’anno quella che sta diventando tradizione non verrà spezzata, e i preparativi sono già iniziati grazie all’impegno del Comitato Festa san Rocco, in collaborazione con l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Pasquale Vivona.
La terza edizione
Si sta lavorando dunque a questa terza edizione che è in programma venerdì 22 agosto lungo Piazza Giovanni Paolo II (il centro principale). Buona birra accompagnata da un’atmosfera leggera e coinvolgente, arricchita inoltre dalla musica che aprirà lo show party “Riviviamo gli anni ’90”. Per l’occasione ad animare la serata ci saranno dj, vocalist, ballerine, mascotte, effetti speciali e tantissimi gadget per piccoli e adulti.
Insomma, un evento sicuramente atteso all’interno del territorio delle Preserre e di questo ne è consapevole quanto soddisfatto lo stesso primo cittadino Vivona: «Un evento, questo, che già in passato ha dimostrato una massiccia partecipazione e ciò spiega che è molto apprezzata anche da parte dei paesi limitrofi. Anno dopo anno abbiamo cercato e cercheremo di migliorarla sempre più, fino a renderla uno degli aventi di punta dell’estate gerocarnese. Un ringraziamento al Comitato Festa San Rocco per l’impegno profuso e a tutti quelli che hanno sostenuto l’iniziativa».
- Tags
- gerocarne