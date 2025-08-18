Gerocarne, si avvicina la terza edizione della Festa della birra. Il sindaco Vivona: «Evento sempre più atteso»

Un appuntamento che ormai sta diventando incontro fisso estivo per il comune di Gerocarne e dintorni. Nel periodo in cui si celebra San Rocco (patrono del paese) da qualche anno tale festa è arricchita dalla serata dedicata appunto alla birra. Anche quest’anno quella che sta diventando tradizione non verrà spezzata, e i preparativi sono già iniziati grazie all’impegno del Comitato Festa san Rocco, in collaborazione con l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Pasquale Vivona.

La terza edizione

Si sta lavorando dunque a questa terza edizione che è in programma venerdì 22 agosto lungo Piazza Giovanni Paolo II (il centro principale). Buona birra accompagnata da un’atmosfera leggera e coinvolgente, arricchita inoltre dalla musica che aprirà lo show party “Riviviamo gli anni ’90”. Per l’occasione ad animare la serata ci saranno dj, vocalist, ballerine, mascotte, effetti speciali e tantissimi gadget per piccoli e adulti.

Insomma, un evento sicuramente atteso all’interno del territorio delle Preserre e di questo ne è consapevole quanto soddisfatto lo stesso primo cittadino Vivona: «Un evento, questo, che già in passato ha dimostrato una massiccia partecipazione e ciò spiega che è molto apprezzata anche da parte dei paesi limitrofi. Anno dopo anno abbiamo cercato e cercheremo di migliorarla sempre più, fino a renderla uno degli aventi di punta dell’estate gerocarnese. Un ringraziamento al Comitato Festa San Rocco per l’impegno profuso e a tutti quelli che hanno sostenuto l’iniziativa».