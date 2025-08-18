Una tradizione risvegliata: a Mileto cresce l’attesa per la storica sagra della trippa

Il 20 agosto Piazza Italia tornerà ad animarsi con stand gastronomici, musica dal vivo e momenti di festa, riportando in vita un appuntamento che negli anni Duemila aveva conquistato residenti e visitatori

Estate non è solo caldo e mare ma soprattutto rivivere le tradizioni che sono la carta d’identità dei territori. In questo caso Mileto le ha sempre mantenute, o comunque è andato alla ricerca di quelle che erano sopite, riprendendole e rivivendole nel loro splendore e divertimento.

Una tradizione risvegliata

Il prossimo 20 agosto, infatti, il paese si prepara a celebrare uno degli appuntamenti più caratteristici e identitari della sua storia recente: la sagra della Trippa, che si terrà a partire dalle ore 18:00 in Piazza Italia.

La manifestazione, organizzata dall’Asd Mileto (squadra neopromossa al prossimo campionato di Seconda Categoria) con il patrocinio del Comune di Mileto, non è una sagra qualsiasi, ma la ripresa di una tradizione che affonda le radici nei primi anni ’90 e 2000, quando questo evento appunto divenne un appuntamento fisso e improrogabile non solo per la comunità, ma anche per i tanti visitatori e /o turisti. Una storia ripresa dopo oltre un ventennio dunque, come è storia anche il grande successo e il travolgente entusiasmo di quella dello scorso anno, quando appunto ne segnava il ritorno. L’edizione 2025 rappresenta dunque la seconda tappa di questo nuovo percorso, con l’obiettivo di consolidare tale evento e, soprattutto, risvegliare antiche tradizioni che in realtà sono sempre state vive.

Tra musica e sapori

Insomma, tra chi ha il beneficio del merito per aver ripreso dalle ceneri una tradizione ultra-ventennale rientra senz’altro l‘Asd Mileto. La squadra biancorossa, nata pochissimi anni fa e che ha già tagliato il traguardo della Seconda Categoria, si conferma non solo una squadra di calcio ma soprattutto una squadra attiva per il sociale.

Ricalcando la scia di quella dello scorso anno, l’edizione del prossimo 20 agosto vuole essere a continuazione di una storia e di una memoria che attendevano solo di essere riprese. Passione, entusiasmo e spirito di accoglienza: saranno questi gli ingredienti principali che faranno da antipasto al piatto principale. Protagonista assoluta della serata sarà infatti la trippa cucinata secondo la tradizione miletese, piatto povero ma ricco di sapore, che racchiude la cultura e l’identità gastronomica del territorio. Accanto agli stand gastronomici, la festa offrirà musica dal vivo, animazione e intrattenimento per tutte le età, in un clima di convivialità e riscoperta delle proprie radici.