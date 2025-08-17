Vena Superiore celebra il mito delle Fiat 500: dal Vibo Center il corteo delle auto storiche alla volta della Sagra della Pizza

Conto alla rovescia sul territorio comunale di Vibo Valentia per il V raduno delle auto storiche Fiat 500. L’appuntamento per gli appassionati del mondo delle quattroruote è per oggi, 17 agosto, proposto anche quest’anno con il patrocinio del coordinamento di Reggio Calabria Fiat 500 Club Italia e in collaborazione con il Comitato festa in onore di San Nicola di Bari. L’evento, al suo interno, includerà anche il terzo miniraduno in programma nella frazione Vena Superiore in occasione della XV edizione della Sagra della Pizza.

La rassegna prenderà il via alle 17:30 nel piazzale del Centro commerciale Vibo Center, dove sono previsti il concentramento delle Fiat 500 e delle altre auto e moto d’epoca, e il rinfresco di benvenuto offerto dagli organizzatori a tutti i partecipanti. Alle 18:30, la rassegna entrerà nel vivo con la partenza del corteo storico. Nell’occasione, le automobili procederanno insieme in direzione di Vibo Valentia. Nella città capoluogo di provincia, dopo l’attraversamento delle vie principali, la carovana proseguirà verso la frazione Vena, dove è prevista una mostra fotografica di auto e moto d’epoca e dove i partecipanti potranno gustare una pizza e una birra offerte dal comitato organizzatore.

A curare i dettagli dell’iniziativa sarà, anche in questo caso, l’attivo presidente del Coordinamento di Reggio Calabria, Enzo Polimeni, da anni impegnato a promuovere e a non far disperdere il ricordo di un’auto che, negli anni cinquanta dello scorso secolo, è stata simbolo della ripresa economica della nazione e del conseguente “miracolo italiano”. Anche per l’edizione 2025 del raduno delle mitiche Fiat 500 sono attesi sul territorio automobilisti (a bordo delle loro macchine d’epoca) provenienti da tutta la Calabria.