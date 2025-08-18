Il ct della Slovacchia Calzona presidente onorario del Cessaniti: la prima edizione del Premio Monteleone omaggia l’allenatore vibonese – VIDEO

Si è svolta a Cessaniti la prima edizione del Premio Umberto Monteleone, un evento nato con l’obiettivo di mantenere viva la memoria di una figura che ha lasciato un segno profondo nella comunità di Cessaniti. Umberto Monteleone, infatti, non è stato soltanto il fondatore della Polisportiva Cessaniti, ma anche un medico stimato e apprezzato, sempre vicino ai bisogni dei suoi concittadini, a cui ha dedicato impegno, professionalità e umanità. La manifestazione, organizzata in un clima di grande partecipazione ed emozione, ha visto il presidente della Polisportiva, Francesco Pugliese, affiancato dalla vicepresidente Maria Canduci, consegnare riconoscimenti ad alcuni ex calciatori, riportando alla luce ricordi e aneddoti legati alla storia sportiva del paese e alla passione calcistica che ha unito intere generazioni.

Un momento particolarmente significativo è stato quello della consegna del titolo di Presidente Onorario della Polisportiva Cessaniti a mister Francesco Calzona, originario proprio di Cessaniti e oggi commissario tecnico della Slovacchia. Un riconoscimento che ha voluto sottolineare non solo la sua brillante carriera nel mondo del calcio, ma anche il forte legame con le proprie radici. Tra gli ospiti d’onore hanno partecipato anche il cavaliere Pippo Caffo, imprenditore di spicco e grande sostenitore dello sport, e Domenico Monteleone, figlio di Umberto, entrambi premiati.

A rendere ancora più speciale la serata è stata la conduzione di Francesco Repice, noto giornalista del Giornale Radio Rai e voce tra le più amate del panorama sportivo nazionale, che con la sua professionalità e il suo entusiasmo ha accompagnato il pubblico lungo le varie fasi della cerimonia. La prima edizione del Premio Umberto Monteleone si è così trasformata in un momento non solo celebrativo, ma anche di condivisione e di comunità, capace di unire memoria, sport e valori umani, con l’augurio che diventi un appuntamento fisso negli anni a venire.