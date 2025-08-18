Tropea si trasforma in ombelico del mondo: torna il Festival “Culture a confronto”. Svelato il programma della prima serata

L'evento si terrà il 21 e 22 agosto. Sfileranno come di consueto nel centro storico i colori e i suoni di sei nazioni alla volta di Marina dell'Isola per la 13esima edizione della kermesse internazionale

Tropea si appresta ad accogliere la 13esima edizione del Festival internazionale della cultura popolare “Culture a Confronto”, un evento che celebra la diversità e l’armonia tra i popoli attraverso la musica, la danza e le tradizioni folkloristiche di tutto il mondo. Il festival si svolgerà il 21 e 22 agosto, in una cornice d’eccezione: la suggestiva Marina dell’Isola, ai piedi del Santuario, con il suo mare e la sua storia a fare da sfondo a uno spettacolo indimenticabile. La manifestazione vedrà la partecipazione di gruppi provenienti da Martinica, Venezuela, Armenia, Messico, Albania, Italia e Cile, pronti a incantare il pubblico con i loro costumi, ritmi e coreografie tipiche delle rispettive culture. Un vero e proprio viaggio intorno al mondo, che permetterà di scoprire tradizioni lontane e di apprezzarne la ricchezza e l’autenticità.

I protagonisti della prima serata

La serata di giovedì 21 si aprirà con la consueta sfilata dei gruppi per il centro storico di Tropea, un preludio festoso che culminerà a Marina dell’Isola. Dopo l’esibizione del Gruppo folk “Città di Tropea”, il primo gruppo internazionale a salire sul palco sarà quello cileno “Proarchi”, che si esibirà alle ore 22. Nato nel 2013 come laboratorio di danza popolare a Talagante, il gruppo ha saputo trasformarsi in un’accademia di danza di alto livello. Sotto la guida di Víctor Patiño, “Proarchi” ha saputo distinguersi per la qualità artistica e la formazione completa dei suoi ballerini, offrendo laboratori per bambini, ragazzi e adulti, e spaziando dalla danza popolare a quella contemporanea e urbana.

A seguire, alle ore 23, sarà la volta dell’Ensemble “Hazis Ndreu” dall’Albania. L’associazione si dedica alla salvaguardia e alla diffusione del ricco folklore etnografico albanese, proponendo un repertorio che include una varietà di danze e canti provenienti da diverse aree folkloristiche del paese. L’eccezionale talento degli artisti e la cura dei dettagli, come i costumi tradizionali che accompagnano ogni danza, hanno reso l’ensemble un punto di riferimento non solo in Albania, ma anche in contesti internazionali. Subito dopo si esibirà la Compagna di danza Pom’Kanel di Martinica. Fondata nel 1984, è una delle migliori compagnie di danza popolare e tradizionale della Martinica. Nel 1986 Pom’Kanel viene dichiarata “Associazione culturale dalla Prefettura di Trinidad” con l’obiettivo di divulgare nel mondo la cultura e tradizione del proprio paese. La Compagnia, composta da giovani ballerini, fa parte di una rete di Festival internazionali molto importante e propone allo spettatore coreografie uniche e accattivanti, ispirate alla tradizione delle Antille, ma anche dei Caraibi e dell’Africa. Inconfondibile e spettacolare è la danza del carnevale, in cui si esibisce il gruppo Pom’Kanel, divenuto uno dei più celebri balli in Martinica e nei Caraibi.

Durante il festival, verrà consegnato il premio “Culture a Confronto”, un’opera d’arte realizzata dal maestro orafo Michele Affidato, simbolo di unione e apprezzamento tra le diverse culture. A completare il programma, le performance della scuola di danza “Kaos Ballet”, che porterà sul palco la sua energia e creatività, offrendo al pubblico un ulteriore momento di spettacolo e bellezza. “Culture a Confronto”, ideato dal presidente dell’omonima associazione, Andrea Addolorato, si conferma ancora una volta un appuntamento imperdibile per chi vuole vivere Tropea in una veste internazionale, un crocevia di tradizioni e spettacolo, dove il mare e la storia fanno da cornice a un evento unico nel suo genere.