Ad Arena arriva Ronn Moss ed è subito Beautiful: nel Vibonese l’iconico Ridge della soap opera più vista al mondo

È conto alla rovescia per una delle serate più attese dell’estate vibonese: domani – lunedì 18 agosto – alle ore 22, Piazza Generale Pagano si trasformerà in un palcoscenico d’eccezione per accogliere Ronn Moss, autentica icona del panorama artistico internazionale. L’attore e musicista statunitense, amatissimo dal pubblico italiano, è pronto a regalare emozioni indimenticabili in un evento che si preannuncia straordinario. È quanto informa una nota, nella quale si sottolinea che «non si tratta solo di un concerto, ma di un appuntamento imperdibile per chi custodisce gelosamente i ricordi degli anni passati a seguire le intricate vicende televisive del personaggio che lo ha reso celebre nel mondo: Ridge Forrester, protagonista indiscusso di Beautiful, la soap opera più vista al mondo, con oltre 300 milioni di spettatori».

Ma Ronn Moss – continua la nota – non è solo il volto iconico di un’epoca televisiva. Artista eclettico e musicista appassionato, ha inciso sei album e porterà sul palco una carriera musicale raffinata, in equilibrio tra pop e rock, con uno stile che mescola fascino hollywoodiano e autenticità artistica. Il concerto di domani sarà dunque l’occasione perfetta per riscoprire il suo talento musicale, troppo spesso oscurato dalla fama televisiva.

Le fan, molte delle quali sono cresciute seguendo le sue travagliate storie d’amore con Brooke e Taylor, non vedono l’ora di rivederlo dal vivo, stavolta in una veste più intima e autentica. L’atmosfera magica della centralissima piazza di Arena, piccolo e grazioso borgo dell’entroterra vibonese, illuminata solo dalla luna e dalle stelle, contribuirà a creare un’esperienza emozionante, tra musica, ricordi e un pizzico di nostalgia. La presenza di un artista di fama mondiale come Ronn Moss rappresenta il culmine di una stagione culturale ricca e sentita, capace di coniugare intrattenimento, valorizzazione del territorio e amore per la musica. Per le fan, sarà una notte da raccontare, da custodire, da vivere fino all’ultimo applauso. Un sogno a occhi aperti, un appuntamento con la leggenda. E domani, ad Arena, quel sogno diventerà realtà.