Mileto, a Comparni “Poesia…. Vicoli narranti” con la presentazione del libro “Un parroco si racconta” di don Pasquale Barone

Interessante serata all’insegna della letteratura e della spiritualità a Comparni. L’appuntamento è in programma domani 19 agosto tra le vie del centro storico e all’interno della “Casa Maria Carmela Tulino”, sede della locale confraternita Maria Santissima dell’Immacolata. Si tratta, nello specifico, della rassegna “Poesia…. Vicoli narranti”, che ritorna nella frazione di Mileto dopo il successo registrato nella prima edizione del 2024. L’evento anche quest’anno è organizzato dal comitato civico, intitolato alla memoria del valente insegnante e poeta del luogo Raffaele Preiti, e dall’associazione culturale Accademia Milesia, con il patrocinio dell’amministrazione comunale e il supporto dell’Agenzia Generali di Vibo Valentia e Green Power Energia Srl di Roccella Jonica. In questo 2025 saranno undici i poeti calabresi che declameranno i loro componimenti in vernacolo da balconi, scalinate e portali del borgo, accompagnati con arpa, violino e chitarra.

Un modo per dare voce alla tradizione locale e per raccontare in versi e musica usi, costumi e aneddoti (in parte ancora vivi) che negli anni hanno contrassegnato il vissuto quotidiano di questo scorcio di terra di Calabria. “Poesia…. Vicoli narranti” prenderà il via alle 19 in piazza Chiesa, per poi proseguire il suo percorso per le viuzze del centro storico di Comparni. Quest’anno la rassegna si arricchisce di ulteriori contenuti, della presentazione del libro “Un parroco si racconta. Le esperienze pastorali di un prete “sconfitto” da Dio”, ultima fatica letteraria di don Pasquale Barone, attuale presidente della fondazione “Cuore Immacolato di Maria Rifugio delle Anime” di Paravati, ispirata alla Serva di Dio Natuzza Evolo. Il volume al centro della discussione rappresenta una sorta di diario di un sacerdote che, tra l’altro, ha svolto tutto il suo mezzo secolo di apostolato proprio al servizio delle comunità di Comparni, San Giovanni e Paravati. L’appuntamento, in questo caso, è per le 21 all’interno della “Casa Maria Carmela Tulino”, sede della locale confraternita.