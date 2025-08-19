A Brivadi di Ricadi va in scena il musical dedicato a San Francesco d’Assisi: “Forza, venite gente”

La locandina dell’evento a Brivadi

L’arte e la spiritualità si fondono in un evento unico a Brivadi, dove l’Associazione teatrale “Avanti i Teatranti” torna a calcare il palcoscenico con una nuova e attesissima produzione. Giovedì 21 agosto, alle ore 21:30, l’Oratorio “Giovanni Paolo II” si illuminerà per ospitare “Forza, venite gente”, un musical in due atti liberamente adattato e diretto da Antonietta Fusca. Lo spettacolo è un viaggio emozionante nella vita di San Francesco d’Assisi che promette di coinvolgere il pubblico attraverso un sapiente mix di musica, danza e recitazione. Il musical non è solo un omaggio al “poverello” di Assisi, ma anche una riflessione contemporanea sui valori che la sua figura incarna: la povertà, la fratellanza e l’amore per il Creato.

Un cast di talenti locali darà vita ai personaggi del musical. Giuseppe Pileci si calerà nel ruolo del protagonista, San Francesco, affiancato da Anna Pileci che interpreterà il doppio ruolo di Santa Chiara e Provvidenza. Il cast principale vedrà inoltre la partecipazione di Franco Fusca nei panni di Pietro Bernardone e di Antonio Fortunato che presterà il volto ad Angelo. Completano il cast Domenica Grasso (Monaca e Sorella Morte), Agostino Grillo (Frate Povero) e altri interpreti che, con passione e dedizione, daranno corpo e voce a questa affascinante storia.

A dare ulteriore forza e suggestione alla rappresentazione sarà il corpo di ballo, composto da Giorgia Bagnato, Immacolata Iannello, Claudia Locane, Nicoletta Monteleone, Raffaele Pontoriero e Giorgia Saturno. Le loro coreografie, studiate per accompagnare ogni momento dello spettacolo, promettono di arricchire la narrazione e di trasportare gli spettatori in un’atmosfera unica. L’evento, patrocinato dall’Uart e dall’Oratorio “Giovanni Paolo II”, si configura come un’occasione unica per vivere una serata all’insegna della cultura, della spiritualità e del senso di comunità. Un appuntamento da segnare in agenda per tutti gli amanti del teatro e per chiunque voglia lasciarsi ispirare dalla forza del messaggio francescano, rivisitato in chiave moderna e coinvolgente.