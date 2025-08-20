L’eleganza che protegge il mare: la collezione di gioielli “Viola” firmata Gerardo Sacco fa tappa a Santa Domenica di Ricadi

La locandina dell’evento

Venerdì 22 agosto, il villaggio “Marco Polo” a Santa Domenica di Ricadi ospiterà un evento esclusivo all’insegna della bellezza e della sostenibilità. Il maestro orafo crotonese Gerardo Sacco presenterà la sua nuova collezione di gioielli, “Viola“, una serie di creazioni ispirate alla natura e dedicate alla protezione dell’ambiente marino. La collezione “Viola” non è solo un’espressione artistica, ma un vero e proprio simbolo di speranza. Ogni gioiello nasce dalla profonda connessione del maestro Sacco con il mare, celebrando la sua bellezza e sensibilizzando sulla necessità di salvaguardare la biodiversità. Durante l’evento, che avrà inizio alle 18:30 sulla spiaggia delle tartarughe marine, il maestro orafo Sacco consegnerà un certificato di adozione della tartarughina “Viola”, un esemplare nato pochi giorni fa su una delle due spiagge monitorate dal progetto e già tornato libero nel suo habitat naturale. Questo gesto simbolico vuole rafforzare il legame tra l’arte, la natura e l’impegno concreto per la conservazione.

La serata è promossa nell’ambito del progetto internazionale LIFE Turtlenest, un’iniziativa dedicata alla tutela delle tartarughe marine in Italia, Spagna e Francia, supportata da Legambiente Calabria, Legambiente Ricadi e il villaggio “Marco Polo“. L’evento rappresenta un’occasione unica per il pubblico di ammirare gioielli unici e, allo stesso tempo, contribuire attivamente alla protezione del nostro mare. Un’iniziativa che unisce l’arte orafa di alta qualità all’impegno per l’ambiente, dimostrando come la bellezza possa essere uno strumento potente per veicolare un messaggio di speranza e tutela per le generazioni future.