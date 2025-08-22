Pizzo, per la sagra del tonno e del tartufo fa ancora una volta il botto: tanta gente per il tradizionale appuntamento dell’estate
L'evento ha offerto anche momenti di approfondimento sulla sostenibilità della pesca. Nell'occasione presentata ufficialmente la nuova squadra di calcio che quest'anno disputerà il campionato di Promozione
Un appuntamento fisso che si rispecchia anche con la tradizione di un intero paese. Lo scorso 19 agosto, infatti, si è svolta l’annuale sagra del Tonno e del Tartufo a Pizzo, ovvero i due prodotti tipi principali di questo territorio baciato dalla Costa degli dei. L’evento, organizzato dall’Associazione Ada coadiuvata dal Presidente Maurizio Greco e in collaborazione con la Orbita Catering di Antonio Cardamone, ha riscontrato un enorme successo e, oltre a offrire una vasta gamma di degustazione, è stato anche luogo di convivialità, consolidando la sua importanza come appuntamento tradizionale per la comunità locale e i visitatori.
Degustazione e convivialità
La serata ha rappresentato un’occasione per promuovere il territorio, le sue tradizioni culinarie e la sua vocazione turistica, con un’attenzione particolare alla sostenibilità e alla valorizzazione del mare e dei suoi frutti.
Inoltre, la sagra ha visto la collaborazione di diverse realtà locali e regionali che hanno contribuito all’organizzazione e alla promozione dell’evento, dimostrando la forza della coesione sociale e l’importanza della collaborazione per la buona riuscita di iniziative di questo genere. L’evento ha offerto anche momenti di approfondimento, come la discussione sulla sostenibilità legata alla pesca e all’importanza di mantenere un mare sano, sottolineando il legame tra tradizione, benessere e consumo consapevole del tonno e del Tartufo Gelato. La location, situata sul lungomare di Pizzo, ha reso l’esperienza ancora più suggestiva e piacevole. I partecipanti hanno potuto gustare il cibo ammirando uno dei mari più affascinanti del territorio vibonese e non solo.
Non solo cibo, anche sport
Ma la sagra del tonno non si è limitata solo alla degustazione di prelibatezze culinarie, ma è stata allietata anche da canti e balli folk del gruppo “I Canterini di Serrastretta” e dal karaoke di Antonio Dattilo. Ad arricchire il tutto, poi, in concomitanza con la sagra è stata anche presentata ufficialmente al pubblico la nuova squadra dell’Asd Pizzo, neopromossa al prossimo campionato di Promozione B e con ambizioni sicuramente importanti. Dalla tradizione allo sport insomma, dal buon cibo al sociale, perché questo annuale appuntamento è ormai un punto di riferimento dell’estate pizzitana
La sagra del tonno e del Tartufo Gelato è un evento sostenuto dall’amministrazione Comunale e dalla Regione Calabria per promuovere la cultura enogastronomica e le eccellenze locali. Questo evento rappresenta un’occasione unica per scoprire i sapori e le tradizioni di una regione che sa sorprendere per la varietà e la qualità dei suoi prodotti.
