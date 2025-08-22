Pizzo, per la sagra del tonno e del tartufo fa ancora una volta il botto: tanta gente per il tradizionale appuntamento dell’estate

Un appuntamento fisso che si rispecchia anche con la tradizione di un intero paese. Lo scorso 19 agosto, infatti, si è svolta l’annuale sagra del Tonno e del Tartufo a Pizzo, ovvero i due prodotti tipi principali di questo territorio baciato dalla Costa degli dei. L’evento, organizzato dall’Associazione Ada coadiuvata dal Presidente Maurizio Greco e in collaborazione con la Orbita Catering di Antonio Cardamone, ha riscontrato un enorme successo e, oltre a offrire una vasta gamma di degustazione, è stato anche luogo di convivialità, consolidando la sua importanza come appuntamento tradizionale per la comunità locale e i visitatori.

Degustazione e convivialità

La serata ha rappresentato un’occasione per promuovere il territorio, le sue tradizioni culinarie e la sua vocazione turistica, con un’attenzione particolare alla sostenibilità e alla valorizzazione del mare e dei suoi frutti.

Inoltre, la sagra ha visto la collaborazione di diverse realtà locali e regionali che hanno contribuito all’organizzazione e alla promozione dell’evento, dimostrando la forza della coesione sociale e l’importanza della collaborazione per la buona riuscita di iniziative di questo genere. L’evento ha offerto anche momenti di approfondimento, come la discussione sulla sostenibilità legata alla pesca e all’importanza di mantenere un mare sano, sottolineando il legame tra tradizione, benessere e consumo consapevole del tonno e del Tartufo Gelato. La location, situata sul lungomare di Pizzo, ha reso l’esperienza ancora più suggestiva e piacevole. I partecipanti hanno potuto gustare il cibo ammirando uno dei mari più affascinanti del territorio vibonese e non solo.

Non solo cibo, anche sport

Ma la sagra del tonno non si è limitata solo alla degustazione di prelibatezze culinarie, ma è stata allietata anche da canti e balli folk del gruppo “I Canterini di Serrastretta” e dal karaoke di Antonio Dattilo. Ad arricchire il tutto, poi, in concomitanza con la sagra è stata anche presentata ufficialmente al pubblico la nuova squadra dell’Asd Pizzo, neopromossa al prossimo campionato di Promozione B e con ambizioni sicuramente importanti. Dalla tradizione allo sport insomma, dal buon cibo al sociale, perché questo annuale appuntamento è ormai un punto di riferimento dell’estate pizzitana

La sagra del tonno e del Tartufo Gelato è un evento sostenuto dall’amministrazione Comunale e dalla Regione Calabria per promuovere la cultura enogastronomica e le eccellenze locali. Questo evento rappresenta un’occasione unica per scoprire i sapori e le tradizioni di una regione che sa sorprendere per la varietà e la qualità dei suoi prodotti.