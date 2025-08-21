“Io l’ho visto”, un recital tra arte e fede in programma domani al Parco archeologico di Soriano Calabro

Tra arte, fede e spiritualità all’interno di uno dei luoghi più suggestivi, caratteristici e affascinanti della provincia vibonese: il Parco archeologico di Soriano Calabro. Tra le rovine dell’antico Convento di San Domenico, infatti, domani (alle ore 21.30) andrà in scena il recital musicale “Io l’ho visto”, presentato dall’Associazione Adonaj e promosso dalla direttrice del Polo museale di Soriano Calabro, Mariangela Preta.

Nato dall’ascolto e dalla preghiera condivisa dei due autori Gianni Colarusso e Tiziana Ceravolo, lo spettacolo intreccia musica e parola, offrendo al pubblico una testimonianza viva e coinvolgente. Un’opera che nasce da un cammino spirituale profondo e che porta sul palco un messaggio di fede capace di toccare mente e cuore.

Tra fede e rappresentazione

Una rappresentazione che abbina l’arte alla religione, la filosofia alla fede. I brani, scritti e musicati dagli stessi autori, sono eseguiti in vernacolo e alternati a intensi monologhi composti da Tiziana Ceravolo. Questi ultimi danno voce ai personaggi del Vangelo che hanno incontrato Cristo, riportando al pubblico l’eco della loro esperienza e il ricordo inciso nella loro memoria. Una forte immersione nei dogmi religiosi e nell’intramontabile fede insomma, come testimonia il titolo stesso: “Io l’ho visto”.

I protagonisti

Sul palco si alterneranno il gruppo vocale composto da Rossella Arena, Tiziana Ceravolo, Andrea Colarusso, Gianni Colarusso, Monica Facciolo, Umberto Franco, Silvia Gaglione, Anna Romano, Ugo Spinelli e Pino Telese accompagnati dagli strumentisti Claudio Colaci (chitarra), Gianni Colarusso (tastiera), Umberto Franco (tromba), Antonella Mirabello (violino) e Lorenzo Muratore (percussioni).

Ad arricchire ulteriormente la rappresentazione sarà il gruppo teatro con Antonella Mirabello, Antonio Procopio, Vera Rubino e i giovanissimi Cloe e Cristiano Pappaletto. Il recital musicale si inserisce nel calendario degli eventi culturali promossi dal Polo Museale e rappresenta un’occasione unica per unire arte, musica e spiritualità in una cornice suggestiva come il Parco Archeologico di Soriano Calabro. La prevendita è disponibile al Polo Museale di Soriano Calabro (ingresso 10 euro).