Pizzo si accende di magia: arriva la Notte Bianca tra sogno e solidarietà

Sabato 23 agosto tornano artisti di strada, musica, luci e spettacoli. L'evento sarà ispirato alla beneficenza grazie all’associazione Ali di Fata e al comitato Comunità creativa

Sabato 23 agosto, a partire dalle ore 21, il centro storico di Pizzo ospiterà una nuova edizione della Notte Bianca. Da Piazza della Repubblica a Corso San Francesco e Corso Garibaldi le strade saranno animate da spettacoli, musica e intrattenimento per tutte le età. L’iniziativa, promossa dall’Associazione Ali di Fata in collaborazione con il Comitato Comunità Creativa e con il patrocinio del Comune di Pizzo, affianca al momento di festa anche un obiettivo solidale.

L’Associazione Ali di Fata riorganizza, infatti, “The Fairies Evening”, evento di beneficenza che è parte integrante nella Notte Bianca: “Questa collaborazione – si legge nella nota – porta ad una grande festa, a Pizzo, grazie alla partecipazione di tanti volontari delle due realtà. Un evento di divertimento che guarda anche al sociale, il ricavato sarà destinato a progetti di solidarietà concreta, come la realizzazione di nuove mense, l’implementazione di raccolta e distribuzioni alimentari, il riciclo di indumenti ed altre nuove in via di definizione, attività che hanno sempre contraddistinto l’associazione Ali di Fata, che con la sua costante azione in 13 anni raggiunge diverse realtà del territorio calabrese”.

La serata sarà ricca di artisti di strada, musicisti e performers, tra i quali: GiocoleReggio, compagnia di performers e artisti di strada provenienti da varie parti della Calabria; Wizdom Drum Band, unica Drumline italiana, diretta da Massimo Russo in collaborazione con Michele De Conti; Micky Tomeo DJ che intratterrà la piazza a partire dalla mezzanotte, più tanti altri artisti di strada che riempiranno ogni angolo del centro storico, con musica, colori, luci, spettacoli, giocolieri, trampolieri e street band.

Il programma si preannuncia dunque vario e la serata non è pensata solo per l’intrattenimento, ma anche come occasione per sostenere i progetti benefici portati avanti dall’Associazione Ali di Fata sul territorio – perchè “Chi dona, ha già vinto”.