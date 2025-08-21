Mata e Grifone Fest, a Spilinga arriva il ballo dei Giganti: 20 coppie pronte a invadere le vie del paese

Venerdì 22 agosto nella patria della 'nduja spazio alla tradizione e al folklore calabrese con le danze dei colossi di cartapesta, al ritmo di tamburi e grancasse

“Mata e Grifone Fest”: è questo il titolo del nuovo raduno dei Giganti che si terrà nel Vibonese. L’appuntamento è per domani, venerdì 22 agosto, a partire dalle ore 20 a Spilinga. Nel regno della ‘nduja è tutto pronto per accogliere il ballo dei colossi di cartapesta che allieteranno le vie del paese, facendo la gioia di grandi e piccini.

Il ballo dei giganti coinvolgerà venti coppie provenienti da diversi paesi. Sfileranno lungo le vie di Spilinga, al ritmo incessante e travolgente dei tamburi. Fino all’arrivo in piazza Italia e poi in piazza San Michele, dove la parata dei giganti culminerà in due spettacolari tamburriate.

Una serata all’insegna della tradizione e del folklore calabrese. La storia di Mata e Grifone affonda infatti le radici lontano: lui era un moro, giunto sulle coste di Calabria insieme all’esercito dei conquistatori saraceni. Qui si innamora della bella popolana Mata: il loro ballo, accompagnato dalla musica di tamburi e grancasse, allieta le feste patronali e di paese e fa ormai parte del patrimonio culturale calabrese.