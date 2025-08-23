Doppio appuntamento con la musica d’autore a Tropea: Dvořák, Schubert e Vivaldi protagonisti all’ex Monastero di Santa Chiara

La locandina delle due serate

A Tropea si terranno due concerti di musica da camera il 25 e 26 agosto, che vedranno protagonisti i capolavori di Dvořák, Schubert e Vivaldi. Questi eventi fanno parte della rassegna “Armonie della Magna Graecia – Serate Musicali,” che si svolge a Palazzo Santa Chiara. Entrambi i concerti avranno inizio alle 22 e presenteranno opere eseguite da importanti musicisti a livello nazionale e internazionale. La prima serata, lunedì 25 agosto, sarà dedicata al Quintetto in la maggiore op. 81 di Antonín Dvořák. L’esecuzione sarà affidata al quartetto d’archi “Magna Graecia,” formato da Manuel Arlia (primo violino), Teresa Giordano (secondo violino), Giuliana Cammariere (viola) e Francesco Valenzisi (violoncello). A loro si unirà il pianista Emilio Aversano, che è anche il direttore artistico della rassegna. Il quintetto di Dvořák è noto per la sua ricchezza melodica e per un intreccio di lirismo, ritmo e tradizione boema.

Martedì 26 agosto, la seconda serata vedrà nuovamente sul palco il quartetto “Magna Graecia,” affiancato dal contrabbassista Francesco Macrì e dalla violinista solista Kameliya Naydenova. Il programma includerà due opere di epoche diverse: il Quartetto in re minore D 810 “La Morte e la Fanciulla” di Franz Schubert e “Le Quattro Stagioni” di Antonio Vivaldi. Le Quattro Stagioni saranno interpretate da Naydenova, che è stata già apprezzata in vari festival europei per il suo talento. La rassegna “Armonie della Magna Graecia,” curata dall’Associazione Amici del Conservatorio, è sostenuta economicamente dal Comune di Tropea e dalla Camera di commercio di Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia.