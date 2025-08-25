Zambrone si appresta a celebrare la XXVI Giornata europea della cultura ebraica che si svolgerà in oltre 100 località italiane

Il 14 settembre, anche il Comune di Zambrone prenderà parte alla XXVI Giornata europea della cultura ebraica, un evento promosso dall’UCEI – Unione delle comunità ebraiche italiane. La manifestazione, che quest’anno ha come tema “Il popolo del libro”, coinvolgerà oltre 100 località in tutta Italia, offrendo un viaggio nella millenaria eredità ebraica. L’adesione di Zambrone conferma il forte legame della comunità, guidata dal sindaco Corrado L’Andolina, con questo importante evento. Il tema scelto per l’edizione 2025 intende «valorizzare l’eredità culturale ebraica attraverso la parola scritta, i testi sacri, la letteratura e le espressioni contemporanee, evidenziando il ruolo del libro come strumento di conoscenza e di dialogo interreligioso», hanno fatto sapere dalla sede municipale.

Come si legge nella delibera comunale, «l’amministrazione di Zambrone ha già partecipato alle edizioni precedenti della Giornata, a riprova del suo impegno nel sostenere iniziative culturali che mirano a rafforzare il dialogo tra le comunitàe a promuovere i valori di tolleranza, pluralismo e conoscenza storica. L’iniziativa si inserisce perfettamente nel quadro delle politiche culturali e sociali del Comune, che puntano a promuovere l’inclusione, il rispetto della memoria storicae la valorizzazione delle minoranze religiose e culturali». L’amministrazione, attraverso l’evento, si propone di «favorire la comprensione e il rispetto reciproco tra culture e tradizioni diverse, creando momenti di riflessione e condivisione».

La giunta comunale ha poi sottolineato come «l’adesione alla Giornata sia un segno di una concreta sensibilità istituzionale verso temi di rilievo nazionale ed internazionale e contribuisce a rafforzare il ruolo di Zambrone come promotore di cultura, educazione e cittadinanza attiva. L’iniziativa – conclude la delibera – è pienamente coerente con gli obiettivi di promozione e sviluppo sociale e culturale perseguiti dall’amministrazione comunale».