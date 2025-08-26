Castello di Vibo, gli studenti del liceo Morelli-Colao mettono in scena il musical Romeo e Giulietta

Una serata all’insegna dell’arte, della cultura e delle emozioni: lunedì 1° settembre, alle ore 18.30, nel suggestivo Castello Normanno-Svevo di Vibo Valentia, andrà in scena la prima del musical “Romeo e Giulietta”, a cura degli alunni del liceo Morelli-Colao. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti e l’invito è rivolto all’intera cittadinanza

Il Castello Normanno-Svevo, che domina la città con la sua imponente struttura, ha origini medievali: edificato dai Normanni e successivamente ampliato dagli Svevi, è oggi sede del Museo Archeologico Statale “Vito Capialbi”, custode di preziosi reperti della storia e della cultura calabrese. Un luogo intriso di storia, che farà da cornice perfetta alla celebre tragedia di Shakespeare, rivisitata in chiave musicale dai giovani talenti vibonesi.

L’evento è realizzato nell’ambito del Progetto PNRR DM-19, che promuove iniziative culturali e formative volte a valorizzare il talento dei giovani e il patrimonio storico-artistico del territorio.

«Un sentito ringraziamento – si legge in una nota – va al Museo Archeologico Statale Vito Capialbi di Vibo Valentia per l’ospitalità e la collaborazione. L’invito a partecipare arriva direttamente dagli alunni protagonisti, dai docenti referenti Ferdinando Zappone e Maria Teresa Ionadi e dal Dirigente Scolastico Raffaele Suppa, che hanno creduto e investito in questo progetto con entusiasmo e passione».