Ricadi, il Torre Marrana Festival chiude in bellezza con la musica popolare dei Parafonè

Cala il sipario sul Torre Marrana Festival di Ricadi. Con il concerto dei Parafoné del 29 agosto chiude in bellezza la manifestazione organizzata dall’amministrazione comunale. Il gruppo è una delle più importanti formazioni calabresi di world music, “un ensemble di musicisti, si legge nella nota, che mescolano senza soluzione di continuità una forte identità e l’apertura alle sollecitazioni musicali del mondo, curando le radici senza rinunciare a fare ricerca sonora, e dunque recupero consapevole di strumenti della tradizione come la lira calabrese, la zampogna e l’organetto”.

Quello di Torre Marrana sarà un appuntamento speciale del tour di Caprae Diem col quale i Parafonè stanno riempiendo le piazze dall’inizio dell’estate, a testimonianza dell’affetto con cui sono seguiti da un pubblico appassionato a un percorso artistico e umano in evoluzione costante, musicale, di gusto, di consapevolezza e di presenza scenica.

La musica popolare, quando è così viva, riesce meglio di altre espressioni artistiche a raccontare un territorio, e chiudere con alcuni dei rappresentanti più significativi del genere è il modo migliore per comunicare la terra calabrese: il resto, come al solito, lo farà l’anfiteatro di Torre Marrana, un luogo magico immerso nel verde, con Stromboli all’orizzonte. L’ingresso è gratuito.

Il Torre Marrana Festival, si avvale della collaborazione di Maria Teresa Marzano che si è occupata della direzione artistica, del media partner esclusivo Publiemme – DiEmmecom Società Editoriale – LaC Network che ha curato l’immagine e la comunicazione, del main sponsor Casa Romano Cucina Autentica Mediterranea di Mario Romano e della presenza dei i volontari dell’Associazione Croce Azzurra Tropea e Ricadi.

“Parafonè in concerto – Caprae Diem” è il sesto e conclusivo appuntamento del Torre Marrana Festival, che ha offerto all’estate di Ricadi “un calendario ricco e vario, fatto di musica e teatro immersi nella bellezza della Costa degli dèi, una vetrina importante per un territorio che non è solo il meraviglioso mare che conoscono tutti ma anche una terra ricca di storia e cultura”.