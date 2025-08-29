Vibo Marina, Il sogno americano di Pino Cinquegrana chiude la rassegna estiva Ti Porto un libro

La locandina della serata

La rassegna “Ti Porto un libro” 2025 si conclude venerdì 29, alle ore 21:30, a Vibo Marina con la presentazione de “Il Sogno Americano”, volume 2, scritto dall’antropologo Pino Cinquegrana e dal giornalista Nicola Pirone. L’evento, organizzato dalla Pro Loco, si svolgerà nell’area della retro-banchina “Fiume”, vicino alla Capitaneria di Porto. Un appuntamento di cultura, musica e riflessione, anche quest’ultimo, per il quale gli stessi organizzatori invitano la cittadinanza a partecipare con lo stesso calore ed entusiasmo finora mostrati per la rassegna estiva dedicata alla lettura. Il secondo volume de “Il Sogno Americano” si concentra sul complesso tema dell’emigrazione calabrese in America tra il XIX e il XX secolo, una storia che ha toccato ogni comunità della regione. Il libro, ricco di fotografie d’epoca inedite fornite da chi ha vissuto quell’esperienza, racconta le storie di uomini, donne e bambini che con coraggio hanno affrontato sfide e pericoli per cercare un futuro migliore.

Il volume include anche una prefazione del giornalista Pino Nano e approfondisce la cultura del cibo, della famiglia e i tanti musei dell’emigrazione italiana nel mondo. Si tratta del secondo di una collana di cinque volumi, frutto di un’intensa e meticolosa ricerca. La serata, con posti a sedere, vedrà la partecipazione di Giuseppe Sanginiti, dirigente scolastico, che dialogherà con gli autori. Saranno previsti anche interventi del pubblico per condividere ricordi e testimonianze sull’emigrazione. L’evento, patrocinato dal Comune di Vibo Valentia e realizzato in collaborazione con l’Ics “Amerigo Vespucci-Murmura”, sarà arricchito dalla musica e dai canti di Sara Biblioteca e Gabriele Pappaletto, che accompagneranno i partecipanti in un’atmosfera suggestiva, con vista sulla baia di Porto Santa Venere.