Dal folk al dj set: Vibo si prepara a una grande serata di festa per celebrare l’estate con un evento dedicato a tutte le età

A Vibo Valentia, l’associazione carnevalesca DogDays productions, con il patrocinio dell’amministrazione comunale, ha organizzato l’evento “R»ESTATE» IN PIAZZA”. La serata, che si terrà domani sera in piazza Municipio, sarà un’occasione per celebrare l’estate con un ricco programma di musica e intrattenimento. L’evento avrà inizio alle 21 con l’esibizione del “Gruppo Folk Città di Vibo Valentia”, che porterà sul palco le tradizioni locali. Alle ore 22, l’atmosfera si scalderà con il “Social Dance Balli di Gruppo Cariaibici e Animazione”, un momento di ballo sociale che vedrà la partecipazione di tutte le scuole di ballo. La serata si concluderà poi alle 23 con il Dj set di Dev, con il suo “Creative Tour duemilaventicinque”. L’evento includerà anche un “Pizza Party” con bevande, gelati e yogurt, grazie alla collaborazione di diverse attività locali.