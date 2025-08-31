Soriano tra fede e tradizione: ecco il programma religioso che porterà alla secolare festa in onore di San Domenico

L’attaccamento e l’affetto verso una fede forte e solida e che rispecchia le radici di un paese da sempre vicino alla sua religione. Devozioni antiche ma che il piccolo centro di Soriano Calabro non ha mai dimenticato, facendoli rivivere nella loro ciclicità e, soprattutto, con una sempre maggiore speranza. Correva l’anno 1530 quando, all’interno del convento di San Domenico in Soriano la Madonna, Maria Maddalena e Santa Caterina (secondo i racconti tramandati) apparvero a Fra Lorenzo, consegnandogli una tela raffigurante appunto il santo he ora rappresenta il convento. Una tela tutt’ora custodita all’interno del monastero e che, dopo quasi 500 anni e numerosi studi, non si è ancora risalito al materiale con cui essa è costituita. Da lì un culto che grida al miracolo e che vive tutt’ora, dopo ben cinque secoli.

Il programma religioso

Un’antica fede verso San Domenico che per Soriano è Sacra, come dimostra l’evento annuale dedicato proprio a esso. A tal proposito, si avvicina l’ormai rinomata Festa del Quadro nella settimana che va dal 9 al 15 settembre e così suddivisa:

Il 9 settembre si celebra il XV martedì in onore di San Domenico mentre, il giorno seguente, si terrà la consueta benedizione degli zaini (ore 17:30) e la conseguente preghiera con studenti, genitori e docenti; si arriva poi all’11-12-13 settembre con il Triduo di preparazione e l’Adorazione Eucaristica per le Vocazioni e la celebrazione Eucaristica in suffragio dei fedeli defunti all’interno del cimitero comunale.

Il percorso porta infine ai due principali giorni di fede e festa: si parte il 14 settembre con la Festa dell’Esaltazione della Croce che inizia con la Solenne Celebrazione Eucaristica (ore 11:30), continua con i Primi Vespri nella Solennità di San Domenico (ore 19) per poi concludersi con la classica Veglia di Preghiera (ore 23). Il 15 settembre è, per certi versi, il giorno più importante poiché è riconosciuto proprio come la Festa del Quadro. Alla Veglia di Preghiera a partire dalle ore 23 del 14 settembre, infatti, segue l’emozionante e affascinante “Calata del Quadro” a mezzanotte. Nella mattinata del 15 è in programma la vestizione dei bambini con l’abito votivo mentre, alle ore 17, la processione con la statua di San Domenico. Alle ore 19, infine, la Solenne Celebrazione Eucaristica all’interno dei Ruderi dell’Antica Basilica.