Formazione, talento e territorio: a Rombiolo la masterclass di canto lirico di Inés Salazar in vista del concerto finale al Valentianum

Prende il via oggi, 1° settembre, a Rombiolo, la Masterclass di canto lirico tenuta dal celebre soprano Inés Salazar. Dopo cinque giorni di studio e perfezionamento, il percorso si concluderà sabato 6 settembre 2025 con l’atteso concerto finale al Valentianum di Vibo Valentia.

Una maestra di fama internazionale

Salazar, soprano venezuelana cresciuta artisticamente al Conservatorio A. Steffani di Castelfranco Veneto, ha calcato i palcoscenici più prestigiosi del mondo: dalla Scala di Milano (diretta da Riccardo Muti) all’Opera di Roma, dove ha cantato accanto a Plácido Domingo e Luciano Pavarotti con la regia di Franco Zeffirelli, fino alla Deutsche Oper di Berlino, al Teatro Colón di Buenos Aires e alla Opera House di Tel Aviv. La sua carriera è stata segnata soprattutto dalle magistrali interpretazioni verdiane e pucciniane.

Il sostegno musicale di Davide Dellisanti

Il pianoforte che accompagnerà gli allievi in questa serata sarà affidato al Maestro Davide Dellisanti, direttore artistico di importanti rassegne (Taormina Opera Stars, Taranto Opera Festival), vocal coach e accompagnatore dei più grandi cantanti lirici contemporanei. Formatosi con i Maestri Panaro, Arciuli e Mariano Patti, Dellisanti ha affiancato stelle come Aprile Millo, Martinucci, Aragall, e lo stesso Domingo, oltre a dirigere il Coro del Cairo Opera House e svolgere riconosciuti ruoli internazionali.

Giovani voci dall’Italia e dal Messico

Sul palco del Valentianum si alterneranno giovani interpreti provenienti da diverse regioni italiane, oltre a un allievo arrivato dal Messico, segno della forza attrattiva e del respiro internazionale della masterclass.

Cultura e territorio in primo piano

L’iniziativa è promossa dall’Associazione Giuseppe Verdi A.D.M. con il patrocinio del Comune di Vibo Valentia, che ancora una volta ribadisce il suo sostegno a progetti di alto valore artistico e formativo.

«Questo concerto – sottolineano gli organizzatori – è un modo per coniugare formazione e spettacolo, creando un’occasione di crescita culturale e di valorizzazione per il territorio».