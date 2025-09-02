Fede, montagna e vita: a Serra San Bruno convegno ed escursione per omaggiare Pier Giorgio Frassati

In un’unica cerimonia in programma domenica 7 settembre 2025, alle 10:00 in Piazza San Pietro, Papa Leone XIV canonizzerà insieme Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati. Due modelli di santità moderna che continuano a ispirare le nuove generazioni (e non solo). In occasione dell’importante evento storico, l’associazione Terre bruniane aps ha voluto omaggiare la figura di Frassati con due iniziative ad hoc. La prima, in programma il 6 settembre nella sala del Parco naturale delle Serre, a Serra San Bruno (dalle 17.00) riguarda il convegno “In cammino con Pier Giorgio Frassati. Fede, montagna e vita”. La seconda, il 7 settembre, dalle 8.30, un’escursione “Sulle orme di Frassati” con partenza dal parcheggio del Museo della Certosa.

Frassati, beatificato da Giovanni Paolo II nel 1990, è considerato il “patrono degli sportivi”: «Conosciamo questo nome a Serra San Bruno perché – spiega la presidente del sodalizio Giulia Teresa Scordo – è presente un sentiero a lui intitolato, inaugurato il 28 giugno 1998, nato dalla sinergia tra il Cai e il Reparto dei Carabinieri della Biodiversità del Comando di Mongiana, ai quali si sono aggiunti, in seguito, i comuni interessati dal tracciato, Serra San Bruno e Mongiana e il Parco naturale regionale delle Serre».

La figura di Frassati

Il percorso permette di riconnettersi alla natura e al contempo conoscere piccoli tasselli di storia locale: «Il sentiero si percorre per allenamento fisico, o per una semplice passeggiata, oppure per conoscere o ricordare la vita del nostro patrono San Bruno, grazie ai quadri che ne rappresentano e ne descrivono i suoi momenti salienti presenti nel suo tratto iniziale.Eppure questo sentiero – aggiunge la presidente Scordo – ha un intrinseco valore aggiunto, che non può rimanere in secondo ordine a quello prima descritto ma di pari passo conduce allo stesso sentimento: il silenzio e la spiritualità che nasce e si fonde nell’Unico vero amore, quello per Dio e i fratelli. Frassati si distinse per la sua profonda fede, l’impegno sociale verso i poveri e la carità attiva, il tutto accompagnato da un’esuberante passione per la montagna e la vita».

Il sentiero Frassati a Serra San Bruno

Il Sentiero Frassati si snoda in un percorso escursionistico ad anello collegando la città della Certosa con Mongiana. È distinto in due tappe: il sentiero mistico e quello dell’archeologia industriale, entrambe immerse in un ambiente naturale di tutto rispetto: «Non sveliamo qui altri contenuti e dettagli perché saranno i partecipanti a scoprirli sia aderendo al convegno che all’escursione. L’evento – conclude la rappresentante di Terre Bruniane – è organizzato col patrocinio gratuito del Comuni di Serra San Bruno e Mongiana, del Cai, del Parco naturale regionale delle Serre e dell’Associazione Agesci».