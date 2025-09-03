Abel Ferrara e Nick Vallelonga guidano la III edizione del Tropea Film Festival dedicato a Tognazzi: ecco le novità presentate a Venezia

L'evento si terrà dal 14 al 20 settembre nella suggestiva Perla del Tirreno e offrirà 30 titoli tra proiezioni, incontri e panel su temi attuali come intelligenza artificiale e professioni nel cinema

Un momento della presentazione nel Padiglione dedicato agli eventi italiani collaterali al Festival del Cinema di Venezia

La nuova edizione del Tropea Film Festival è stata presentata al Lido di Venezia, durante la Mostra del Cinema, svelando un programma ricco di ospiti, omaggi e iniziative dedicate alle nuove generazioni. La kermesse si svolgerà dal 14 al 20 settembre a Tropea, trasformando la “Perla del Tirreno” in un vero e proprio palcoscenico per il cinema, la cultura e il confronto. Il festival si prepara a offrire un totale di 30 titoli, con proiezioni mattutine, pomeridiane e serali. La Giuria di quest’anno sarà presieduta dal pluripremiato regista statunitense Abel Ferrara. Il primo ospite internazionale annunciato è Nick Vallelonga attore, regista e sceneggiatore italoamericano, noto per aver vinto l’Oscar per il “miglior film e la migliore sceneggiatura originale” con “Green Book“. Tra gli altri nomi di spicco confermati figurano Francesco Pannofino e sua moglie Emanuela Rossi, entrambi noti attori e doppiatori. Saranno presenti anche Giovanni Esposito, Francesco Di Leva, Peppe Lanzetta, Claudio Giovannesi, Massimiliano Bruno, Antonio Catania, Miriam Candurro e Gianluca Ansanelli.

L’edizione di quest’anno rende omaggio a Ugo Tognazzi a 35 anni dalla sua scomparsa. Una mostra a lui dedicata, curata da Marco Dionisi e supervisionata dal figlio Ricky Tognazzi, sarà allestita nell’ex Monastero di Santa Chiara a Tropea per ripercorrerne la vita e la carriera. Per l’occasione, saranno presenti anche i figli Gianmarco e Maria Sole Tognazzi, oltre a Ricky Tognazzi e sua moglie Simona Izzo.

Anche il regista e sceneggiatore Mimmo Calopresti in platea durante la presentazione della kermesse

Il festival celebrerà inoltre altri importanti anniversari: i 50 anni dalla scomparsa di Pier Paolo Pasolini, i 100 anni dalla nascita di Andrea Camilleri e i 50 anni dalla prima del film “Amici Miei” di Mario Monicelli, che ha visto tra i protagonisti proprio Ugo Tognazzi. Come sottolineato dal direttore del festival Emanuele Bertucci durante la presentazione, questa edizione è «sempre più aperta ai giovani». Il programma include proiezioni, incontri e panel tematici su argomenti attuali come l’intelligenza artificiale e le nuove opportunità professionali nel settore audiovisivo. Sono inoltre confermati i due concorsi ufficiali “Un corto per Tropea“, dedicato ai giovani registi, e “Spazio Casting“, per chi sogna di entrare nel mondo del cinema. Si terranno anche workshop sui mestieri del cinema in collaborazione con la Camera di commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia.