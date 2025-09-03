mercoledì,Settembre 3 2025

Abel Ferrara e Nick Vallelonga guidano la III edizione del Tropea Film Festival dedicato a Tognazzi: ecco le novità presentate a Venezia

L'evento si terrà dal 14 al 20 settembre nella suggestiva Perla del Tirreno e offrirà 30 titoli tra proiezioni, incontri e panel su temi attuali come intelligenza artificiale e professioni nel cinema

La presentazione del Tropea Film Festival al Lido di Venezia
Un momento della presentazione nel Padiglione dedicato agli eventi italiani collaterali al Festival del Cinema di Venezia

La nuova edizione del Tropea Film Festival è stata presentata al Lido di Venezia, durante la Mostra del Cinema, svelando un programma ricco di ospiti, omaggi e iniziative dedicate alle nuove generazioni. La kermesse si svolgerà dal 14 al 20 settembre a Tropea, trasformando la “Perla del Tirreno” in un vero e proprio palcoscenico per il cinema, la cultura e il confronto. Il festival si prepara a offrire un totale di 30 titoli, con proiezioni mattutine, pomeridiane e serali. La Giuria di quest’anno sarà presieduta dal pluripremiato regista statunitense Abel Ferrara. Il primo ospite internazionale annunciato è Nick Vallelonga attore, regista e sceneggiatore italoamericano, noto per aver vinto l’Oscar per il “miglior film e la migliore sceneggiatura originale” con “Green Book“. Tra gli altri nomi di spicco confermati figurano Francesco Pannofino e sua moglie Emanuela Rossi, entrambi noti attori e doppiatori. Saranno presenti anche Giovanni Esposito, Francesco Di Leva, Peppe Lanzetta, Claudio Giovannesi, Massimiliano Bruno, Antonio Catania, Miriam Candurro e Gianluca Ansanelli.

L’edizione di quest’anno rende omaggio a Ugo Tognazzi a 35 anni dalla sua scomparsa. Una mostra a lui dedicata, curata da Marco Dionisi e supervisionata dal figlio Ricky Tognazzi, sarà allestita nell’ex Monastero di Santa Chiara a Tropea per ripercorrerne la vita e la carriera. Per l’occasione, saranno presenti anche i figli Gianmarco e Maria Sole Tognazzi, oltre a Ricky Tognazzi e sua moglie Simona Izzo.

Anche il regista e sceneggiatore Mimmo Calopresti in platea durante la presentazione della kermesse

Il festival celebrerà inoltre altri importanti anniversari: i 50 anni dalla scomparsa di Pier Paolo Pasolini, i 100 anni dalla nascita di Andrea Camilleri e i 50 anni dalla prima del film “Amici Miei” di Mario Monicelli, che ha visto tra i protagonisti proprio Ugo Tognazzi. Come sottolineato dal direttore del festival Emanuele Bertucci durante la presentazione, questa edizione è «sempre più aperta ai giovani». Il programma include proiezioni, incontri e panel tematici su argomenti attuali come l’intelligenza artificiale e le nuove opportunità professionali nel settore audiovisivo. Sono inoltre confermati i due concorsi ufficiali “Un corto per Tropea“, dedicato ai giovani registi, e “Spazio Casting“, per chi sogna di entrare nel mondo del cinema. Si terranno anche workshop sui mestieri del cinema in collaborazione con la Camera di commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia.

