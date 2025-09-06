Tutto pronto a Caria per il primo Festival organistico calabrese: un concerto per ridare voce agli antichi strumenti

La locandina del concerto

Un appuntamento musicale di grande rilevanza si terrà questa sera a Caria di Drapia con la prima edizione del Festival organistico calabrese. La manifestazione promossa dall’Istituto di bibliografia musicale calabrese e dal Mic – direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali, con la direzione artistica di Riccardo Pugliese, ha l’obiettivo di ridare voce agli organi e di sensibilizzare alla tutela di strumenti storici. Il concerto si svolgerà alle ore 21 nella parrocchia della Trasfigurazione di Nostro Signore Gesù Cristo a Caria. Protagonista della serata sarà un organo Petillo del 1878. Sullo storico strumento si esibirà il maestro Riccardo Pugliese, che guiderà il pubblico attraverso un repertorio di compositori che spazia dal Cinquecento all’Ottocento. Il programma prevede musiche di Girolamo Frescobaldi, Antonio De Cabezón, Domenico Zipoli, Giovanni Salvatore, Johannes Brahms e Jan Pieterszoon Sweelinck. L’ingresso è gratuito.