Musica classica, jazz e lirica: al via la seconda parte della Stagione Concertistica 2025 a Vibo Valentia

Dal 19 settembre al 19 dicembre 2025, l’Auditorium Valentianum di Vibo Valentia ospita la seconda parte della Stagione Concertistica 2025, promossa dalla Sezione A.Gi.Mus. di Vibo Valentia con il patrocinio del Ministero della Cultura e del Comune di Vibo Valentia.

Dopo una prima parte di stagione, che ha raccolto grande partecipazione da parte del pubblico e della critica, la programmazione riparte con un cartellone ricco di appuntamenti dedicati alla musica classica, al jazz e alla lirica. Un percorso musicale pensato per coinvolgere appassionati e curiosi, giovani e adulti, attraverso esibizioni di qualità con repertori che spaziano dalla tradizione all’innovazione.

«La musica è un linguaggio universale ma ha bisogno di spazi e occasioni per essere ascoltata e condivisa. Con questa stagione, vogliamo offrire alla città un calendario che sappia emozionare, incuriosire e unire. Ogni concerto è un invito a sentirsi parte di una comunità viva e sensibile», afferma il direttore artistico Andrea Brissa.

L’iniziativa rappresenta un’importante occasione culturale per la città, resa possibile dalla sinergia tra una giovane realtà associativa ed il patrocinio dell’amministrazione comunale, da sempre vicina alla promozione dell’arte e della musica nel territorio.