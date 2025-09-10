Sindaci della costa contro sindaci montani: allo stadio di Vibo la IX edizione della partita per la raccolta fondi in favore dei malati oncologici

La locandina della partita

Si terrà domenica 14 settembre, alle ore 15:30 allo stadio “Luigi Razza” di Vibo Valentia, la nona edizione de “La partita dei sindaci”, un evento che unisce sport, parità e solidarietà. Con la direzione artistica di Enzo Carone, la manifestazione vedrà affrontarsi due squadre composte dai sindaci dei comuni della costa Vibonese contro i sindaci dei Comuni montani. L’incontro amichevole vedrà in campo anche alcune “vecchie glorie” del calcio. L’obiettivo principale della partita è la solidarietà: le eventuali offerte raccolte durante l’evento saranno devolute a favore dei malati oncologici del gruppo “Sole di Speranza”. La madrina dell’evento sarà l’attrice Annalisa Insardà.

Verrà inoltre consegnato il Premio Valentia alla carriera a Lido Vieri, ex portiere campione d’Italia e d’Europa, nonché vice campione del mondo con la Nazionale italiana nel 1970. La giornata non sarà dedicata solo al calcio, ma offrirà anche momenti di spettacolo per il pubblico. L’evento prevede l’esibizione delle cheerleader della scuola di danza Kaos Ballet di Tropea e l’esibizione canora di Angelo & Katia. L’ingresso per assistere all’evento è libero.