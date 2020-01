Tv, la storia di Nicholas Green apre la nuova stagione di LaC Dossier

Partenza del format prevista per giovedì 6 febbraio alle 21 su LaC Tv. Coordinamento giornalistico e regia di Pietro Comito, conduzione di Tiziana Bagnato

Partirà giovedì 6 febbraio, alle ore 21, su Lac Tv, canale 19 del digitale terrestre, la nuova stagione di LaC Dossier, uno dei format di punta della società editoriale Diemmecom e del network LaC.



Si tratta di una produzione di carattere documentaristico e divulgativo, che si basa sull’inchiesta storica e sul giornalismo investigativo.



Con il coordinamento giornalistico e la regia di Pietro Comito e la conduzione di Tiziana Bagnato, il format – rispetto alle precedenti stagioni – mette in luce una fotografia, un montaggio ed una regia ancor più accurati, secondo un plot narrativo che aggrega interviste autorevoli, testimonianze, ricostruzioni, documenti.



Approfondimenti sui grandi casi di cronaca della storia recente, sui fenomeni criminali e mafiosi, vicende sconosciute che meritano di essere portate alla luce affinché diventino memoria collettiva, di questo e di tanto altro si occuperà il programma che già nelle precedenti stagioni era stato premiato con ascolti davvero notevoli.

Prima puntata su Nicholas Green. La prima puntata della nuova stagione di LaC Dossier – in programma per giovedì 6 febbraio – sarà dedicata a Nicholas Green. LaC Dossier proporrà una particolareggiata ricostruzione, venticinque anni dopo la morte del bambino americano, la cui uccisione, sulla Salerno-Reggio Calabria, sconvolse l’opinione pubblica, mentre la scelta dei suoi genitori di donare gli organi del piccolo segnò l’inizio di una rivoluzione culturale in tutto il mondo.



Attraverso i ricordi dei genitori di Nicholas – Reginald e Margaret, ma anche di altri protagonisti che sono stati testimoni diretti di quegli accadimenti – LaC Dossier ricostruisce non solo l’agguato sulla Salerno Reggio e lo straordinario esempio di una famiglia e di un bambino che insegnarono a milioni di persone a donare la vita – ma anche una vicenda giudiziaria che lascia molte ombre e che mai escluse l’ipotesi che, oltre ai due condannati con sentenza definitiva, possano esserci ulteriori responsabili della morte del piccolo Nicholas sfuggiti alle maglie della giustizia.



“Nicholas Green – Il dono della vita”, sarà la prima puntata di una serie che proseguirà nelle settimane successive spiegando l’impero del narcotraffico, la storia di alcune vittime di mafia praticamente sconosciute all’opinione pubblica italiana, l’intreccio storico tra le mafie e gli altri poteri oscuri… Insomma una nuova stagione, da non perdere.