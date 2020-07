Nautica, al porto di Tropea l’evento “Restarting from 55”

Tre giorni dedicati al lusso in mare con l’evento promosso da Gaio Yacht e Azimut Yachts: un boat show, sea trial e cocktail serale

Informazione pubblicitaria

Informazione pubblicitaria

Tutto pronto al porto di Tropea per l’evento “Restarting from 55” che prenderà il via domani, venerdì 17 luglio, e si concluderà domenica 19 luglio. A promuovere l’appuntamento Gaio Yacht e Azimut Yachts per un boat show, sea trial e cocktail serale (venerdì e sabato dalle 18 alle 21) di sicuro richiamo per gli appassionati. Gaio Yacht sarà presente con la nuova “Azimut 55 Fly” firmata da Stefano Righini ed Achille Salvagni, che hanno rispettivamente curato concept e design esterno ed interno, accostando, dopo una scrupolosa ricerca, cinque materiali che donano un senso di sofisticata calma agli ambienti. «L’imbarcazione è stata una “sfida” per i suoi creatori – assicurano i promotori dell’evento – che hanno unito un profilo stilisticamente importante ad un’avanguardia tecnica tra le migliori in circolazione. Una passione che è divenuta un lavoro, quella di Gaio Yacht, che da 10 anni, al fianco di Azimut Yachts, presenta soluzioni all’avanguardia ai propri clienti. In questa nuova e suggestiva cornice è pronta a scendere nuovamente in mare per offrire un’esperienza unica nel suo genere. Next stop: Tropea».