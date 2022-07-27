All’evento, organizzato dall’associazione Vibers con il patrocinio del Comune di Vibo, numerose competizioni sportive e diversi cantanti

Il 28 luglio, alle ore 18.30, nella piazzetta di Bivona, con una conferenza stampa verrà esposta la programmazione completa delle attività e gli ospiti della nuova edizione del Bivona Beach Festival, manifestazione organizzata dall’associazione Vibers, che si terrà dal 4 al 7 agosto a Bivona. Un evento che ha preso vita nel 2016 e che ogni anno punta a crescere ed a coinvolgere visitatori provenienti non solo dalla Calabria, ma anche dal resto d’Italia. Sono previste numerose competizioni sportive amatoriali, intrattenimento per tutte le età e tanta musica. [Continua in basso]

I componenti dell’associazione sono dunque pronti a svelare il calendario nella giornata di giovedì 28 luglio: «Un grande sforzo è stato fatto per progettare una programmazione che vedrà, per tutti e quattro i giorni da mattina a sera, tornei di beach volley, beach soccer, calcio tennis, tennistavolo, nonché animazione dedicata ai più piccoli e non solo. La spiaggia si animerà tra dj Set, balli di gruppo e molto altro ancora». Per ogni giornata, a partire dalle 19:00 sarà disponibile servizio di drink & food direttamente in piazzetta Marinella.

§Il punto di forza è anche la programmazione musicale che vedrà l’esibizione di cantautori molto noti a livello nazionale, ovvero Comete, che si esibirà giovedì 4 agosto, Alessio Bondì che salirà sul palco del festival sabato 6 agosto e Cimini, pronto ad infiammare il pubblico nella giornata finale fissata per il 7 agosto. Ampio spazio è stato dato alle band locali e ai dj che ogni giorno intratterranno i partecipanti.



La conferenza di giovedì 28 luglio servirà anche per esporre le finalità dell’associazione Vibers, formata da tanti giovani impegnati, in maniera volontaria, a valorizzare le potenzialità del territorio. Il Bivona Beach Festival è organizzato con il patrocinio ed il supporto istituzionale del Comune di Vibo Valentia e dei partner che hanno voluto sostenere il progetto.