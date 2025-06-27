Social
Home page>Eventi>L'amore per le due ruote...

24 ORE ALL NEWS

Video

Eventi
L'amore per le due ruote infiamma Rombiolo: tutto pronto per la 17esima edizione del motoraduno - VIDEO
27 giugno, 2025
ULTIMA ORA
Eventi

Al via a Tropea la IX edizione di Teatro d'aMare: il festival che porta in scena inclusione e rigenerazione sociale

Performance, laboratori e dibattiti. La rassegna promossa da LaboArt con direzione artistica di Maria Grazia Teramo e Francesco Carchidi si terrà dall'11 al 13 settembre fra l'ex Monastero di Santa Chiara e il giardino del Museo diocesano
Redazione
Al via a Tropea la IX edizione di Teatro d'aMare: il festival che porta in scena inclusione e rigenerazione sociale\n
Eventi

Sindaci della costa contro sindaci montani: allo stadio di Vibo la IX edizione della partita per la raccolta fondi in favore dei malati oncologici

Solidarietà in campo (di calcio) domenica 14 alle ore 15:30. A fine match il Premio Valentia alla carriera verrà assegnato a Lido Vieri, ex portiere della Nazionale
Redazione
Sindaci della costa contro sindaci montani: allo stadio di Vibo la IX edizione della partita per la raccolta fondi in favore dei malati oncologici
Eventi

Oltre la malattia, un messaggio di speranza: a Vibo l'autrice Patrizia Pipino presenta la sua opera e dialoga con il pubblico

L'evento si terrà oggi pomeriggio alle ore 18 al Museo d'arte sacra del Duomo assieme a don pasquale Rosano e al giornalista Michele Petullà
Redazione
Oltre la malattia, un messaggio di speranza: a Vibo l'autrice Patrizia Pipino presenta la sua opera e dialoga con il pubblico
Eventi

A Tropea musica per celebrare la patrona: l'omaggio alla Madonna di Romania con il Trio De Salon e il soprano Dorothy Manzo

Due le serate della rassegna "Armonie della Magna Graecia" previste all'interno dell'ex Monastero di Santa Chiara, questa sera alle ore 21:30 e mercoledì alla stessa ora
Redazione
A Tropea musica per celebrare la patrona: l'omaggio alla Madonna di Romania con il Trio De Salon e il soprano Dorothy Manzo

Video Consigliati

VEDI TUTTI
Economia e Lavoro

Lavoro irregolare, storie di sfruttamento e precarietà

5 settembre 2025
Ore 18:44
Lavoro irregolare, storie di sfruttamento e precarietà
Cultura

Vibo: il sistema bibliotecario a un anno dalla chiusura

9 settembre 2025
Ore 18:28
Vibo: il sistema bibliotecario a un anno dalla chiusura
Cronaca

Incidente al Parco di Vibo, il piccolo non ce l'ha fatta

10 settembre 2025
Ore 13:32
Incidente al Parco di Vibo, il piccolo non ce l'ha fatta
Società

Vibo Marina e il legame con Giorgio Armani

6 settembre 2025
Ore 17:08
Vibo Marina e il legame con Giorgio Armani
Cronaca

Incidente al Parco di Vibo, il piccolo non ce l'ha fatta

10 settembre 2025
Ore 13:32
Incidente al Parco di Vibo, il piccolo non ce l'ha fatta
Società

Vibo Marina e il legame con Giorgio Armani

6 settembre 2025
Ore 17:08
Vibo Marina e il legame con Giorgio Armani
Economia e Lavoro

Lavoro irregolare, storie di sfruttamento e precarietà

5 settembre 2025
Ore 18:44
Lavoro irregolare, storie di sfruttamento e precarietà
Cultura

Vibo: il sistema bibliotecario a un anno dalla chiusura

9 settembre 2025
Ore 18:28
Vibo: il sistema bibliotecario a un anno dalla chiusura
Cronaca

Incidente al Parco di Vibo, il piccolo non ce l'ha fatta

10 settembre 2025
Ore 13:32
Incidente al Parco di Vibo, il piccolo non ce l'ha fatta
Società

Vibo Marina e il legame con Giorgio Armani

6 settembre 2025
Ore 17:08
Vibo Marina e il legame con Giorgio Armani
Economia e Lavoro

Lavoro irregolare, storie di sfruttamento e precarietà

5 settembre 2025
Ore 18:44
Lavoro irregolare, storie di sfruttamento e precarietà
Cultura

Vibo: il sistema bibliotecario a un anno dalla chiusura

9 settembre 2025
Ore 18:28
Vibo: il sistema bibliotecario a un anno dalla chiusura
Eventi

Musica classica, jazz e lirica: al via la seconda parte della Stagione Concertistica 2025 a Vibo Valentia

Dal 19 settembre al 19 dicembre l’auditorium Valentianum ospiterà gli eventi in cartellone
Musica classica, jazz e lirica: al via la seconda parte della Stagione Concertistica 2025 a Vibo Valentia
Eventi

Tutto pronto a Caria per il primo Festival organistico calabrese: un concerto per ridare voce agli antichi strumenti

L'evento si terrà alle ore 21 nella parrocchia della Trasfigurazione di Nostro Signore Gesù Cristo. Direttore artistico della serata Riccardo Pugliese
Tutto pronto a Caria per il primo Festival organistico calabrese: un concerto per ridare voce agli antichi strumenti
Eventi

Pedalando lungo i sentieri del grano: parte da Filadelfia la prima edizione della manifestazione che fonde bici, storia e natura

L’evento promosso dal Team bike con l’obiettivo di far conoscere i propri luoghi del cuore. Previste visite guidate e mostre
Pedalando lungo i sentieri del grano: parte da Filadelfia la prima edizione della manifestazione che fonde bici, storia e natura
Eventi

San Costantino Calabro, conto alla rovescia per la prima edizione della rassegna culturale Lumera -VIDEO

L’evento organizzato dalla Pro Loco propone nella chiesa del Santissimo Nome di Gesù quattro personali dei giovani artisti Vallone, Famà, Lavia e Denami
San Costantino Calabro, conto alla rovescia per la prima edizione della rassegna culturale Lumera -VIDEO
Eventi

Dai boschi vibonesi alle pendici dello Stromboli, tutto pronto per il trekking notturno dell'associazione Vivi Serra San Bruno

Continuano le iniziative promosse dal sodalizio guidato dal presidente Papasodaro: «Si potranno osservare le eruzioni notturne del vulcano, un fenomeno che regalerà ai partecipanti un’esperienza unica»
Dai boschi vibonesi alle pendici dello Stromboli, tutto pronto per il trekking notturno dell'associazione Vivi Serra San Bruno
Eventi

Dal palcoscenico alla comunità: Teatro d’aMare torna a Tropea per riscoprire il valore delle relazioni attraverso il linguaggio dell'arte

Oltre agli spettacoli il festival di LaboArt propone installazioni, performance site-specific, laboratori di scrittura e momenti musicali creando un’occasione di crescita condivisa
Dal palcoscenico alla comunità: Teatro d’aMare torna a Tropea per riscoprire il valore delle relazioni attraverso il linguaggio dell'arte
Eventi

Abel Ferrara e Nick Vallelonga guidano la III edizione del Tropea Film Festival dedicato a Tognazzi: ecco le novità presentate a Venezia

L'evento si terrà dal 14 al 20 settembre nella suggestiva Perla del Tirreno e offrirà 30 titoli tra proiezioni, incontri e panel su temi attuali come intelligenza artificiale e professioni nel cinema
Abel Ferrara e Nick Vallelonga guidano la III edizione del Tropea Film Festival dedicato a Tognazzi: ecco le novità presentate a Venezia
Eventi

Dalla chitarra barocca a quella francese dell'800: tuffo nel passato a Nicotera con il Festival Guitaromanie

Doppio appuntamento il 5 e il 6 settembre nella suggestiva chiesa di Gesù e Maria. Un'occasione per ascoltare buona musica e per approfondire la conoscenza di strumenti antichi, con i maestri Magliaro e Marchese
Dalla chitarra barocca a quella francese dell'800: tuffo nel passato a Nicotera con il Festival Guitaromanie
Eventi

Fede, montagna e vita: a Serra San Bruno convegno ed escursione per omaggiare Pier Giorgio Frassati

Le iniziative fortemente volute dall’associazione Terre bruniane in vista della canonizzazione del “protettore degli sportivi”. Appuntamento il 6 e 7 settembre
Fede, montagna e vita: a Serra San Bruno convegno ed escursione per omaggiare Pier Giorgio Frassati
Eventi

Formazione, talento e territorio: masterclass di canto lirico di Inés Salazar e concerto finale dei partecipanti al Valentianum

Un percorso di cinque giorni promosso dall'associazione di Rombiolo Giuseppe Verdi. Il progetto si concluderà con l'attesa esibizione del coro sotto la guida della nota cantante
Formazione, talento e territorio: masterclass di canto lirico di Inés Salazar e concerto finale dei partecipanti al Valentianum
Eventi

Soriano tra fede e tradizione: ecco il programma religioso che porterà alla secolare festa in onore di San Domenico

Una settimana di riti religiosi che inizieranno il 9 settembre e culmineranno con la classica Calata del Quadro, nella notte tra il 14 e il 15
Soriano tra fede e tradizione: ecco il programma religioso che porterà alla secolare festa in onore di San Domenico
Eventi

Dal folk al dj set: Vibo si prepara a una grande serata di festa per celebrare l'estate con un evento dedicato a tutte le età

L'evento organizzato dall'associazione DogDays productions e patrocinato dal Comune si terrà domani sera in piazza Municipio a partire dalle ore 21
Dal folk al dj set: Vibo si prepara a una grande serata di festa per celebrare l'estate con un evento dedicato a tutte le età
Eventi

Vibo Marina, Il sogno americano di Pino Cinquegrana chiude la rassegna estiva Ti Porto un libro

L'ultimo appuntamento della manifestazione organizzata dalla Pro Loco si terrà oggi venerdì 29 alle ore 21:30 nel retro-banchina Fiume
Vibo Marina, Il sogno americano di Pino Cinquegrana chiude la rassegna estiva Ti Porto un libro
Eventi

Ricadi, il Torre Marrana Festival chiude in bellezza con la musica popolare dei Parafonè

Sarà una delle più importanti formazioni calabresi di world music a spegnere i riflettori sulla rassegna organizzata dall'Amministrazione comunale in collaborazione, fra gli altri, con il media partner esclusivo Publiemme - Diemmecom Società Editoriale - LaC Network
Ricadi, il Torre Marrana Festival chiude in bellezza con la musica popolare dei Parafonè
Eventi

Tropea si veste di musica e romanticismo: altre due serate da non perdere per "Armonie della Magna Graecia"

Venerdì 29 agosto “Il Pianoforte romantico” di Emilio Aversano, martedì 2 settembre dialogo intenso tra violoncello e pianoforte con Cristian Florea. Due appuntamenti sempre nella splendida cornice di Palazzo di Santa Chiara
Tropea si veste di musica e romanticismo: altre due serate da non perdere per \"Armonie della Magna Graecia\"
Eventi

Dal Monte Vettore all'Isola di Tropea: la battaglia di Lepanto unisce Marche e Calabria nel ricordo della vittoria sugli ottomani

La collaborazione tra i Club Unesco ha portato i referenti dell’associazione calabrese a partecipare a una conferenza che ha indagato sui punti di contatto tra la Festa Bella di Spelonga, in provincia di Ascoli Piceno, e la festa tropeana de I Tri da Cruci che dopo 4,5 secoli ancora evocano gli eventi del 1571
Dal Monte Vettore all'Isola di Tropea: la battaglia di Lepanto unisce Marche e Calabria nel ricordo della vittoria sugli ottomani
Eventi

Briatico Summer 2025 “Un’estate bellissima”, tutto pronto per il concerto di Carmine Mazzotta & Castrum

L'evento che va ad arricchire il cartellone estivo del comune del Vibonese si terrà il 28 agosto in piazza IV novembre
Briatico Summer 2025 “Un’estate bellissima”, tutto pronto per il concerto di Carmine Mazzotta & Castrum
Eventi

Castello di Vibo, gli studenti del liceo Morelli-Colao mettono in scena il musical Romeo e Giulietta

Lunedì 1° settembre alle 18.30 la tragedia di Shakespeare rivive in chiave musicale grazie ai giovani talenti vibonesi. Ingresso libero fino a esaurimento posti
Castello di Vibo, gli studenti del liceo Morelli-Colao mettono in scena il musical Romeo e Giulietta
Eventi

Mileto, la sagra della trippa porta duemila persone in piazza e torna a essere un appuntamento clou del territorio

La regia è tutta della società della squadra di calcio locale che sta contribuendo alla rinascita di una tradizione che rischiava di perdersi
Mileto, la sagra della trippa porta duemila persone in piazza e torna a essere un appuntamento clou del territorio
Eventi

Zambrone si appresta a celebrare la XXVI Giornata europea della cultura ebraica che si svolgerà in oltre 100 località italiane

L'iniziativa che si terrà il 14 settembre mira a valorizzare l'eredità culturale attraverso testi sacri, letteratura ed espressioni contemporanee, promuovendo il dialogo interreligioso
Zambrone si appresta a celebrare la XXVI Giornata europea della cultura ebraica che si svolgerà in oltre 100 località italiane
1
...
PIÙ LETTI
1

Tropea, doppia rissa al Blanca Beach: la Questura di Vibo emette 12 avvisi orali, 6 divieti di accesso, 8 fogli di via e 14 Daspo

2
La decisione

“Diplomificio” all’Accademia Fidia di Stefanaconi, nulla da fare per l’apertura del dibattimento a Vibo

3
Il processo

Omicidio Chindamo, il pentito Arena: «Ci dissero che Ascone era nei guai per aver manomesso le telecamere»

4

Scoperta una piantagione di cannabis a San Pietro Caridà

5
Il rinvio

I “veleni” di Cessaniti: il gup trasferito nel processo Maestrale, serve un nuovo giudice per il procedimento contro l’ex sindaco