L'amore per le due ruote infiamma Rombiolo: tutto pronto per la 17esima edizione del motoraduno - VIDEO

Performance, laboratori e dibattiti. La rassegna promossa da LaboArt con direzione artistica di Maria Grazia Teramo e Francesco Carchidi si terrà dall'11 al 13 settembre fra l'ex Monastero di Santa Chiara e il giardino del Museo diocesano
Continuano le iniziative promosse dal sodalizio guidato dal presidente Papasodaro: «Si potranno osservare le eruzioni notturne del vulcano, un fenomeno che regalerà ai partecipanti un’esperienza unica»
Doppio appuntamento il 5 e il 6 settembre nella suggestiva chiesa di Gesù e Maria. Un'occasione per ascoltare buona musica e per approfondire la conoscenza di strumenti antichi, con i maestri Magliaro e Marchese
Sarà una delle più importanti formazioni calabresi di world music a spegnere i riflettori sulla rassegna organizzata dall'Amministrazione comunale in collaborazione, fra gli altri, con il media partner esclusivo Publiemme - Diemmecom Società Editoriale - LaC Network
Venerdì 29 agosto “Il Pianoforte romantico” di Emilio Aversano, martedì 2 settembre dialogo intenso tra violoncello e pianoforte con Cristian Florea. Due appuntamenti sempre nella splendida cornice di Palazzo di Santa Chiara
La collaborazione tra i Club Unesco ha portato i referenti dell’associazione calabrese a partecipare a una conferenza che ha indagato sui punti di contatto tra la Festa Bella di Spelonga, in provincia di Ascoli Piceno, e la festa tropeana de I Tri da Cruci che dopo 4,5 secoli ancora evocano gli eventi del 1571