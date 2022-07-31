Soddisfatta l’assessore Rossana La Fortuna. Ecco il cartellone completo degli eventi

Tutto pronto a Sant’Onofrio per l’estate Santonofrese, con un ricco calendario di eventi programmato per il mese di agosto. “Siamo soddisfatti del programma che siamo riusciti a realizzare in poco tempo, considerando anche le enormi difficoltà dovute alla pandemia. Abbiamo cercato di coinvolgere tutti gli attori sociali attivi sul nostro territorio e continueremo a lavorare duramente per il bene della nostra comunità”. Così l’assessore Rossana La Fortuna. Si inizierà giovedì 11 agosto per proseguire sino a venerdì 19 agosto. Pubblichiamo in basso il calendario completo degli eventi.